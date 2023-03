La Roma di Giorgia Meloni? Ecco cosa vedere in uno dei quartieri più belli della Capitale

Ci sono dei personaggi famosi di cui si parla spesso per vari motivi. Attori, calciatori o politici riempiono le pagine di riviste e giornali. Prendiamo ad esempio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Leggiamo notizie sul suo operato spesso, ma pochi conoscono il quartiere di Roma dov’è cresciuta.

Ci sono personaggi e trasmissioni televisive che fanno spesso notizia. Pensiamo agli attori italiani o stranieri e al Grande Fratello, ad Amici o al Festival di Sanremo. Conosciamo forse un po’ meno la vita e gli hobby di molti politici. Alcuni si espongono poco e difendono la loro vita privata. Altri sono più generosi con la stampa e non si tirano indietro a interviste sia serie che un po’ più facete.

Nel corso degli anni abbiamo visto ad esempio la nostra Presidente del Consiglio in molte trasmissioni tv. Accanto al lato serio, imposto dal suo ruolo pubblico come esponente politico, ha fatto trasparire altro. Infatti è venuto fuori spesso anche una vena autoironica.

La Roma di Giorgia Meloni? Ecco cosa vedere alla Garbatella

Si sa che Giorgia Meloni è nata a Roma. Pochi sanno però in quale zona. Si tratta della Garbatella. Il nome si presta a varie ipotesi, una più interessante dell’altra. Tra le più verosimili c’è quella legata alla garbata, un metodo di coltivazione della vite. Un’altra origine si rifà al cognome di una donna del popolo, Garbata. Si distingueva la figlia chiamandola Garbatella. La famiglia aveva un’osteria. Una motivazione popolare, invece, è quella attinente ai modi cortesi dell’ostessa.

Il quartiere vide la nascita tra il 1919 e il 1920. In origine doveva ospitare operai e lavoratori di due porti fluviali mai portati a termine. La Garbatella è divisa in lotti e si distingue quella vecchia dalla nuova.

I punti di interesse sono molti. Per esempio c’è la bella e romantica Scala degli innamorati. Il teatro Palladium, la Chiesoletta e le catacombe di Commodilla sono altri posti da vedere. Per quanto riguarda Piazza Benedetto Brin abbiamo edifici in stile Liberty, un piccolo parco e una bella fontana. Da qui comincia pure una scalinata che porta alla via Ostiense.

Dove mangiare

Oltre al Liberty passeggiando per la Garbatella vedremo graziose palazzine anche in barocchetto romano.

La bellezza di certi scorci ha affascinato molti registi. Troveremo questa zona di Roma in film come Caro diario di Nanni Moretti e nella serie tv I Cesaroni.

Chi cerca un quartiere di Roma abbastanza tranquillo e ben collegato con i mezzi potrebbe anche pensare di viverci. Sono presenti pure locali dove mangiare magari qualche piatto tipico. Citiamo Tanto pe’ magna’, Li scalini de Marisa, La Piccola trattoria da me. Gusteremo carbonara, puntarelle, carciofi alla romana e molto altro.

