La ripresa economica, tanto attesa, fare esplodere al rialzo le quotazioni di Buzzi Unicem?

La ripresa economica dopo la grande crisi è attesa da tutti come la soluzione ai tanti problemi socio-economici che si stanno evidenziando durante questi mesi. Uno dei settori che potrebbe maggiormente beneficiare della ripresa economica è quello del settore delle costruzioni. Se così fosse Buzzi Unicem, leader del settori con una forte penetrazione nel mercato americano (I dati USA fanno esplodere al rialzo Buzzi Unicem).

Un ulteriore indizio della ripresa americana è venuto dai dati del produttore di fibrocemento ha portato la guidance sui volumi da piatti a +2% anno su anno in Nord America per il trimestre in corso. Questo dato ha importanti implicazioni anche per Buzzi Unicem che nel 2019 ha avuto il 39% delle vendite negli Stati Uniti. Inoltre che ha già annunciato all’inizio di giugno nessuna grave riduzione del consumo di cemento negli Stati Uniti a maggio.

Questi dati sono stati accolti molto bene dagli analisti che hanno rilasciato giudizi eccellenti sul titolo, come si vede dalla tabella seguente,

DATA BANCA D’AFFARI GIUDIZIO TARGET PRICE 26 Giugno Fidentiis Buy 24/25€ 25 Giugno 20 Kepler Cheuvreux Top pick 23€ 23 Giugno 20 Societe Generale Buy 24€ 16 Giugno 20 Citigroup Buy 24€ 16 Giugno 20 UBS Buy 24€

Analisi grafica e previsionale sul titolo Buzzi Unicem

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 26 giugno a quota 19,05€ in ribasso dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.

Sul time frame settimanale la tendenza in corso è rialzista e ha margini di apprezzamento all’incirca del 5%. Non molto per un investimento di lungo periodo. Si potrebbe, quindi, sfruttare un eventuale ribasso per entrare a prezzi più bassi su un titolo azionario che comunque rimane molto interessante. Un possibile livello di ingresso si trova in area 18,2887€ (II° obiettivo di prezzo). Nel caso di un acquisto su questi livelli lo stop andrebbe applicato nel caso di chiusura settimanali inferiori a 18,2887€.