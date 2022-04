Quando a inizio febbraio scrivevamo Sanlorenzo appartiene a quel 20% dei titoli di Piazza Affari che hanno chiuso la seduta al rialzo si poteva pensare che si fosse solo all’inizio di un forte movimento rialzista. In realtà l’inizio della guerra ha penalizzato il titolo. È arrivato a perdere, infatti, circa il 40% in poche settimane. Questo movimento era stata prevalentemente dettato dai timori dell’esposizione delle vendite verso soggetti russi. Ricordiamo, infatti, che Sanlorenzo SpA è un’azienda italiana attiva nel mercato del lusso come cantiere specializzato nella progettazione, produzione e distribuzione di yacht e superyachts oltre i 30 metri. Inoltre, produce yacht e superyachts su misura.

Tuttavia, dopo la precisazione che il portafoglio ordini riferito a clienti di nazionalità russa non raggiunge il 10% del totale. Inoltre, la società ha precisato che gli ordini fanno riferimento a soggetti non colpiti da sanzioni internazionali.

Tuttavia la ripresa di Sanlorenzo potrebbe ancora essere a rischio. Come si vede dal grafico, infatti, questa è la sesta settimana che le quotazioni stanno cercando di avere la meglio sulla resistenza in area 36 euro (I obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale superiore a questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a un’accelerazione rialzista con obiettivo più probabile in area 44,85 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 53,7 euro (III obiettivo di prezzo). Trattasi di un livello in prossimità del quale la probabilità di invertire al ribasso diventerebbe molto elevata.

La mancata rottura della resistenza in area 36,00 euro, invece, potrebbe provocare un ribasso almeno fino in area 26 euro. Di questo scenario, però, ce ne occuperemo dopo che l’inversione si è concretizzata.

La ripresa di Sanlorenzo potrebbe ancora essere a rischio. I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo Sanlorenzo (MIL:SL) ha chiuso la seduta del 19 aprile in ribasso dello 0,16% rispetto alla seduta precedente a quota 34,95 euro.

Time frame settimanale