Come si fa a ridurre lo stress? Soprattutto in periodi come questi in cui isolamento e asocialità ci stanno costringendo quasi a tornare all’età delle caverne. E, aggiungiamoci poi le difficoltà economiche e lavorative, i figli a casa da scuola e qualche acciacco di salute e la frittata è fatta. Ansia, stress, ipertensione e la nostra salute se ne va assieme alla speranza di benessere. Attenzione però che la riduzione dello stress passa da queste due semplici attenzioni quotidiane e da un briciolo di amor proprio in più. Prima di ricorrere ad ansiolitici e medicine, consultiamo il medico e chiediamo la conferma che sonno e vitamina B sono due scaccia stress davvero efficaci.

Sonno e stress sono assolutamente concatenati

Se dormiamo poco siamo stressati e se siamo stressati dormiamo poco. E, non è un indovinello, né un gioco di parole, ma la sacrosanta verità. Se la vita ci sta riservando un periodo particolarmente stressante e impegnativo, facciamoci delle belle dormite. La nostra speranza è che le recenti festività natalizie siano state l’occasione per riposarci e ritemprarci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Lo stress, infatti, è un nemico potente per la nostra salute. Così potente da rischiare di cambiare letteralmente le nostre abitudini e minare gravemente la nostra salute. Dormire, dicono i medici, almeno 7 ore a notte è la quantità corretta di sonno che ci permette di dare tregua a uno degli organi più importanti del nostro organismo: il cervello. Questo computer perfetto e naturale, in grado di gestire tutte le nostre attività quotidiane, ha però bisogno di manutenzione. E, la sua manutenzione corretta è data dal riposo e dall’alimentazione. La riduzione dello stress passa da queste due semplici attenzioni quotidiane, analizzando a questo punto l’alimentazione.

Vitamina B e alimentazione corretta

I nostri Lettori più assidui sanno quanto teniamo a uno stile di vita fondato su attività fisica e alimentazione corretta. Non lo scopriamo noi, me lo ripetono quotidianamente medici, dottori e nutrizionisti. Senza contare i ricercatori scientifici. E, il nostro cervello ha assolutamente bisogno, per cercare di contenere e allontanare lo stress della vitamina B e del magnesio. Rimandiamo alla lettura di approfondimento di una ricerca recente in merito a una nuova dieta in grado di salvaguardare il cervello. Una carenza di vitamina B può tranquillamente causare stress e ansia. Per prevenire questi stati, il cervello ha bisogno di una dieta ricca di:

cereali integrali;

legumi:

olio extravergine;

frutta e verdura di stagione;

frutta secca;

pesce.

Ma, fondamentali in questa operazione di mantenimento della salute cerebrale, sono anche la pappa reale, l’alga spirulina e l’ eleuterococco. La riduzione dello stress passa da queste due semplici attenzioni quotidiane: sonno e alimentazione corretta.

Approfondimento

La nuova dieta per il cervello che sta destando scalpore in tutto il mondo