La ciliegia è un frutto asiatico, diffuso poi in Egitto e in Grecia; arrivò in Italia grazie ai romani, che la chiamarono Cerasus. I suoi alberi sono uno spettacolo della natura ed è impossibile non restare meravigliati di fronte la sua fioritura completamente bianca. I frutti sono di una bontà indescrivibile, dolci e succosi, uno tira l’altro. Contengono fibre, antiossidanti, zuccheri ma hanno anche poche calorie. Depurano il fegato, combattono i radicali liberi, sono utilizzate in cosmesi per trattare le pelli irritate e per rigenerare il viso. Questi frutti dolci si prestano bene per realizzare buonissime ricette salate ma soprattutto nei dessert, accontentando tutti i palati.

Vediamo come preparare la ricetta velocissima e facile del gelato cremoso alle ciliegie fatto in casa utilizzando solo 3 ingredienti e un frullatore

Gelato estivo

Il gelato è il dolce dell’estate, se poi è alla ciliegia è il tripudio della freschezza e della bontà. Per realizzarlo basteranno solo 3 ingredienti:

600 gr di ciliegie denocciolate;

55 gr di zucchero;

200 ml di latte.

Lavare accuratamente le ciliegie e tagliarle a tocchetti, poi disporle in un vassoio largo e capiente da poter riporre in freezer, lasciare almeno un paio di ore. Mettere in un pentolino a scaldare il latte e lo zucchero, lasciando un paio di cucchiai di lato. A piacere si potrà aggiungere un po’ di vaniglia e scorza di limone. Portare ad ebollizione e poi lasciare che il composto si freddi. Filtrare il tutto e congelare in una vaschetta per due ore. Una volta che sarà passato il tempo adeguato, uscire dal freezer il composto e le ciliegie e frullarle insieme con lo zucchero rimasto. Sarà pronto per servirlo e gustarlo.

Più cremoso

Se si vuole ottenere un gelato ancora più cremoso si dovrà aggiungere la panna, perché le parti grasse aiuteranno a renderlo morbido. Usare per 600 gr di ciliegie:

400 gr di panna liquida;

300 gr di latte;

100 gr di zucchero.

Il procedimento per realizzarlo sarà simile al precedente, l’unica differenza è che basterà frullare tutto senza dover congelare prima gli alimenti e il composto.

Questa è la ricetta velocissima e facile del gelato cremoso alle ciliegie fatto in casa utilizzando solo 3 ingredienti e un frullatore.