L’estate è la stagione più frizzante dell’anno, dove si moltiplicano gli svaghi e le occasioni conviviali. Si ha voglia di condividere momenti di spensieratezza gustando cibi semplici, freschi, ipocalorici. Senza, però, rinunciare al piacere di assaggiare qualcosa di particolarmente sfizioso.

In questo periodo è frequente organizzare aperitivi all’aperto, soprattutto per chi ha la fortuna di possedere un giardino e una terrazza. Così come è normale tornare a casa dopo una giornata di mare e spiaggia con un certo languorino. In questi casi, non c’è nulla di meglio che consumare gli splendidi prodotti di stagione, con ricette che li valorizzano senza sottoporli a grosse lavorazioni.

Da soli o in compagnia, la ricetta veloce per un gustoso antipasto estivo a base di zucchine e gamberetti rappresenta un intermezzo croccante e saporitissimo. Che è perfettamente abbinabile a degli speciali cocktail a base di frutta fresca, capaci di stupire anche gli ospiti più esigenti. Il connubio zucchine e gamberetti viene più spesso proposto per condire i primi patti, che si tratti di risotto o pennette. Certo, con le elevate temperature, l’assunzione di carboidrati può risultare impegnativa. Perché, allora, non unire questi due squisiti ingredienti per produrre qualcosa di più fresco e accattivante? La ricetta, oltre che essere rapida e leggera, è anche molto invitante e bella esteticamente. Con un tocco personale, come l’aggiunta di qualche fetta di lime, una grattata di zenzero o una spolverata di pistacchi tritati, a seconda dei gusti, il successo è assicurato.

La ricetta veloce per un gustoso antipasto estivo a base di zucchine e gamberetti perfetto anche per un aperitivo all’aperto

Una delle tendenze di gran moda negli ultimi anni è quella relativa alla produzione del finger food.

Dall’inglese, il nome stesso è un’allusione al fatto di poter afferrare il cibo direttamente con le dita. Questo modo di concepire i catering e gli aperitivi piace molto, perché è giovane e dinamico, ma nello stesso tempo elegante. Informali e freschi, questi splendidi spiedini di zucchine e gamberi richiedono davvero poco tempo e qualche ingrediente freschissimo.

Si inizia lavando e mondando 250 g di zucchine, per poi affettarle sottilmente con un pelapatate. Poi si pulisce 1 kg di code di gamberi, eliminando il carapace. Successivamente, i gamberi vanno arrotolati all’interno della fetta di zucchina, per poi andare a comporre gli spiedini. Una volta pronti, vanno unti con olio d’oliva mediante un apposito pennello, e poi passati interamente nel pangrattato. Questo conferirà loro una croccante doratura.

A questo punto sarà sufficiente porli in una teglia rivestita con la carta da forno e cospargerli con sale, pepe e aglio in polvere, se piace. Ancora un filo di olio d’oliva e gli spiedini saranno pronti per essere infornati a 190 gradi per 15 minuti. I modi con cui si può presentare questa ricetta sono davvero infiniti. La presentazione può essere abbellita con fiori commestibili, fette di agrumi, prezzemolo, un filo di glassa d’aceto balsamico o una ciotolina per la salsa di soia. Sarà il gusto personale a fare di questo piatto un autentico capolavoro.

Lettura consigliata

3 ricette a base di fiori per un’indimenticabile cena a lume di candela, squisita e di gran classe