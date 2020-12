Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Gli intolleranti al lattosio sfortunatamente devono spesso rinunciare a mangiare molte delizie. Quante volte durante le feste si è dovuto dire di no a pandori, fondute e dolci vari? Innumerevoli. Da una parte questo problema si può ovviare con l’assunzione di integratori che aiutano la digestione del lattosio. Dall’altra è possibile trovare ricette ad hoc per questa situazione.

In cucina vengono usati diverse alternative a latte e burro. Tra questi ci sono l’olio di oliva, la margarina e diversi tipi di latte vegetale. In particolare, la margarina è ottima per sostituire il burro in moltissime ricette dolci. Oggi, per esempio, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa propongono la ricetta veloce per dei deliziosi brownies senza lattosio. Ecco come fare.

Ingredienti

Per preparare i brownies senza lattosio ci serviranno:

a) 100 g di cioccolato fondente;

b) 90 g di margarina;

c) 10 g di cacao amaro;

d) 50 g di farina 00;

e) 1 uovo medio;

f) 100 g di zucchero;

g) 30 g di nocciole intere;

h) Sale q.b.

Si consiglia di controllare sempre la lista degli ingredienti dei prodotti per essere sicuri che siano senza lattosio.

La ricetta veloce per dei deliziosi brownies senza lattosio

Iniziare preriscaldando il forno a 180°C. Prendere il cioccolato fondente e tagliarlo grossolanamente. Metterlo in un pentolino insieme alla margarina e far sciogliere il tutto a bagnomaria. Mescolare costantemente. Quindi togliere dal fuoco. Aggiungere al cioccolato fuso il cacao e mescolare. Lasciar raffreddare qualche minuto.

Nel frattempo prendere un contenitore e versarci l’uovo e lo zucchero. Montare il tutto con una frusta elettrica. Dopo aver ottenuto un composto spumoso e denso unire l’uovo e zucchero al cioccolato fuso e mescolare. Quindi aggiungere la farina setacciata e sbattere con la frusta elettrica. Tritare le nocciole grossolanamente e aggiungere al composto.

Prendere una pirofila quadrata con della carta da forno. Versare nella pirofila il composto dei brownies. Sbattere delicatamente la pirofila per lisciare il composto. Quindi infornare per circa 30 minuti. Ed ecco pronti dei deliziosi brownies senza lattosio perfetti per una merenda sfiziosa!