Tra le migliori portate da servire a tavola alla fine del pasto, troviamo la ricetta veloce kiwi e mele per un dessert sfizioso e leggero. Supponendo di preparare il dessert per quattro persone, con porzioni abbondanti e ricche di dolcezza e di gusto, servono mezzo chilo di kiwi, quattro mele gialle, due arance. Oltre ad un limone, due cucchiai di miele, due cucchiai di fiocchi d’avena e due cucchiai di pistacchi.

Ecco la ricetta veloce kiwi e mele per un dessert sfizioso e leggero

Passando alla preparazione, le mele devono essere prima lavate e poi, dopo aver usato un levatorsoli, tagliare prima a spicchi e poi a dadini spruzzando subito il succo di un limone. E questo per evitare che possano subito iniziare ad annerirsi.

Nel frattempo, i kiwi sono stati sbucciati e tagliati a pezzettini. Unire le mele ed i kiwi in una ciotola capiente. Spremendo il succo di una delle due arance e mettendolo da parte. Mentre la seconda arancia deve essere sbucciata con la polpa da fare a pezzettini e da unire a tutto il resto della frutta.

A questo punto prima mescolare un po’, e poi versare sopra la frutta il succo dell’arancia al quale sono stati aggiunti i 2 cucchiai di miele. Coprire il dessert e mettere in frigo a riposare per mezz’ora. A questo punto il dessert sfizioso e leggero di kiwi e mele si può servire in coppe. Ma solo spargendo sopra abbondanti pistacchi tritati e fiocchi d’avena tostati.

La variante del dessert kiwi e mele con yogurt bianco e biscotto sbriciolato

Tra le possibili varianti del dessert mele e kiwi, le arance, i pistacchi ed anche i fiocchi d’avena si possono togliere. In questo caso, infatti, si può immergere la frutta in abbondante yogurt bianco magro. Per poi dare maggiore consistenza aggiungendo dei biscotti sbriciolati da mettere sul fondo di ogni coppa.