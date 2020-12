Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per mettere tutti d’accordo a fine pasto con un dolce squisito, ecco la ricetta veloce e golosa della torta agli agrumi con ciuffetti di panna montata. Gli ingredienti necessari possono essere divisi in tre sezioni. Ovverosia quelli per l’impasto, quelli per preparare la crema, e quelli per guarnire.

Nel dettaglio, partendo da una base di 400 grammi di farina 0, servono sei uova, 160 grammi di burro, 360 ml di latte, 450 grammi di zucchero semolato e due limoni da coltivazioni biologiche. Nonché 200 grammi di fecola di patate, due bustine di lievito per dolci e un pizzico di sale.

Per la crema servono invece 120 grammi di farina 0, 300 grammi di zucchero semolato, 900 ml di latte, sei uova, quattro tuorli. E pure due arance da coltivazioni biologiche oltre a un pizzico di sale. Ed infine, per guarnire la torta, da infornare in uno stampo a cerniera da 40 centimetri di diametro, occorrono panna montata e 300 grammi di marmellata di arance.

Ecco la ricetta veloce e golosa della torta agli agrumi con ciuffetti di panna montata

Passando alla preparazione, in una ciotola capiente unire e setacciare la farina, il lievito e la fecola di patate. Unire tutte le polveri a poco a poco in un’altra ciotola. Dove le uova, con lo zucchero ed un pizzico di sale, sono state montate per poi aggiungere, continuando con la frusta, il succo filtrato del limone. E anche la scorza grattugiata oltre al burro fuso.

Unendo le polveri aggiungere, a poco a poco, pure il latte a filo in modo tale da ottenere il composto da infornare a 180 gradi in forno statico per quaranta minuti circa. La torta sarà cotta quando, inserendo al centro uno stecchino, questo uscirà asciutto.

Mentre la torta è in cottura si può procedere con la preparazione della crema mescolando prima lo zucchero con la farina setacciata e un pizzico di sale. E poi aggiungendo, dapprima le uova e i tuorli, e poi il latte a filo mescolando. Dopo aver aggiunto scorza d’arancia mandare, quasi a bollore, la crema in un pentolino. E, comunque, fino a quando non si sarà addensata. Ora dell’arancia si può unire pure il succo filtrato, mescolare e mettere in frigo a riposare la crema quando si sarà raffreddata.

Nel frattempo, la torta, completamente fredda, può essere tagliata in tre dischi in modo da realizzare una doppia farcitura con la crema. Mentre il primo disco si può coprire con uno strato di marmellata per poi decorare con i ciuffetti di panna montata.

Ecco così pronta la ricetta veloce e golosa della torta agli agrumi con ciuffetti di panna montata. Da lasciar riposare per un’ora prima di dividerla in fette da servire a tavola.