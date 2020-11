Tra i dolci autunnali a dir poco squisiti, ecco la ricetta veloce della torta ricotta e pere morbida e gustosa. Prima si prepara la crema di ricotta, pere e panna montata, e poi il pan di Spagna da dividere in due grossi dischi con in mezzo la farcitura.

Ecco la preparazione per la ricetta veloce della torta ricotta e pere morbida e gustosa

Per la preparazione della crema si parte dalle pere che, lavate e tagliate a pezzettini, devono essere cotte per 15 minuti. La cottura deve avvenire insieme ad una noce di burro, allo zucchero ed al succo di un limone. Mescolare ogni tanto e spegnere la fiamma quando la frutta si sarà ammorbidita.

Nel frattempo, in una terrina la ricotta deve essere lavorata insieme allo zucchero. Aggiungere le pere, quando si saranno raffreddate, e mescolare delicatamente. Muniti con un cucchiaio di legno, aggiungendo a poco a poco la panna che, in precedenza, è stata montata. A questo punto la farcitura è pronta e può essere messa in frigo a riposare.

La torta di ricotta, pere e panna morbida e gustosa con il pan di Spagna

Ora si può passare alla preparazione del pan di Spagna evitando però di commettere gli errori come quelli che sono stati indicati e descritti in questo articolo. Quando pronto e freddo, tagliare il pan di Spagna in due grossi dischi. Mettere il primo disco in uno stampo e farcire con la crema di ricotta, pere e panna livellando e poi mettendo il secondo disco esercitando una pressione uniforme per far aderire bene.

A questo punto la torta è pronta per andare in frigo a riposare per almeno 2 ore. E poi servire in tavola dopo aver spolverato con lo zucchero a velo. Per decorare, inoltre, si possono aggiungere al centro della torta degli spicchi di mela che, nel frattempo, è stata caramellata.