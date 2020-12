Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Al fine di dare alle pietanze un gusto irresistibile, ecco la ricetta veloce della salsa tonnata per accompagnare antipasti e secondi piatti. Perché la salsa tonnata esiste in commercio da acquistare, per esempio nel tubetto, ma in realtà si può preparare pure a casa dosando opportunamente gli ingredienti e potendo, peraltro, dare alla salsa la consistenza desiderata.

Nel dettaglio, per la preparazione di abbondante salsa tonnata servono, a peso sgocciolato, 200 grammi di tonno in scatola unitamente a 200 grammi di maionese, il succo di un limone. Nonché 100 grammi di capperi, quattro filetti di acciughe, olio extravergine di oliva. E, infine, il sale ed il pepe nero giusto in quantità strettamente necessaria.

Ecco la ricetta veloce per accompagnare antipasti e secondi piatti

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di togliere dai capperi il sale in eccesso sciacquandoli in acqua corrente. Dopodiché si possono mettere nel frullatore insieme al succo filtrato di un limone, al tonno sgocciolato e alla maionese.

Dopo aver azionato il frullatore, e dopo aver ottenuto un composto omogeneo, ora si possono mettere pure quattro cucchiaini di olio extravergine di oliva e i quattro filetti di acciughe che, al pari dei capperi, sono stati precedentemente sgocciolati o dissalati. Azionare di nuovo il frullatore fino a quando tutti gli ingredienti non si saranno totalmente amalgamati. L’ultimo tocco è quello di aggiungere il pepe nero, assaggiare e aggiustare con il sale.

Un gusto irresistibile anche per la preparazione di insalate

La salsa tonnata ora è pronta per accompagnare con gusto e raffinatezza gli antipasti e i secondi piatti. Per esempio, le tartine, ma anche gli straccetti di vitello e i bocconcini di pollo. Così come la salsa tonnata è perfetta pure per dare gusto e spessore alle insalate. Per esempio, la ricetta semplice e veloce dell’insalata di patate con la salsa tonnata e con il profumo di una bella spolverata di prezzemolo tritato.

Abbiamo visto, dunque, come preparare la ricetta veloce della salsa tonnata per accompagnare antipasti e secondi piatti.