Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per un primo piatto davvero nutriente e dall’alto potere saziante, ecco la ricetta veloce della pasta ceci e lenticchie per un’esplosione di gusto. In particolare, per velocizzare la preparazione, supponendo di servire in tavola per due persone, basta una scatola di ceci ed una scatola di lenticchie.

Poi gli altri ingredienti sono: 100 grammi di spaghetti, da cuocere rigorosamente spezzati, due spicchi d’aglio, una carota, una cipolla, una costa di sedano, una foglia di alloro, prezzemolo, olio extravergine di oliva. Formaggio pecorino grattugiato e sale e pepe quanto basta. Se al posto dei legumi in scatola si utilizzano quelli secchi, allora il giorno prima di preparare la pasta bisogna mettere in ammollo i ceci almeno per 24 ore. E le lenticchie per almeno 12 ore.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco la ricetta veloce della pasta ceci e lenticchie per un’esplosione di gusto

Passando alla preparazione, scolare i ceci e le lenticchie in scatola e cucinare in una pentola con acqua fredda. Aggiungendo un trito di carota, aglio e cipolla, olio extravergine di oliva. E pure la foglia di alloro e la costa di sedano. Mandare il tutto in ebollizione anche a fiamma alta per velocizzare la cottura. Dopo 15 minuti dall’ebollizione aggiustare aggiungendo eventualmente altra acqua. E poi pure il sale ed il pepe quanto basta. Spegnere la fiamma e separare il brodo dai legumi filtrando.

In una padella capiente si può ora mettere la pasta cotta al dente insieme ai legumi, ed a fiamma media aggiungere a poco a poco il brodo di cottura dei ceci e delle lenticchie. E questo fino ad ottenere la densità desiderata per il primo piatto.

Da servire poi in tavola facendo cadere abbondante prezzemolo, aggiungendo un filo di olio extravergine di oliva a crudo, e l’immancabile formaggio pecorino grattugiato. Se è rimasto brodo di cottura dei legumi questo si potrà poi utilizzare, magari il giorno dopo, per preparare gustose zuppe o minestre.