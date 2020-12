Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi ha poco tempo di stare ai fornelli, ma non vuole mai rinunciare al gusto, ecco la ricetta veloce della pasta alla vesuviana per un primo piatto semplice e genuino.

Supponendo di preparare per cinque persone, servono mezzo chilo di spaghetti, 500 grammi di pomodori pelati, 50 grammi di capperi e 100 grammi di olive verdi.

Per il soffritto ci occorrono quattro spicchi d’aglio e l’olio extravergine di oliva. Nonché i profumi e gli aromi dell’origano essiccato e del peperoncino piccante in polvere. E, per finire, il formaggio parmigiano grattugiato, il sale e il pepe nero per l’ultimo tocco e giusto quanto basta.

Procedimento

Passando alla preparazione, in una padella capiente si prepara il soffritto con l’aglio, con il peperoncino e con l’olio extravergine di oliva. Per poi cuocere i pomodori pelati per un quarto d’ora dopo che questi sono stati precedentemente frullati. Mentre, in un’altra pentola, con un pizzico di sale, gli spaghetti sono stati cotti al dente.

Ora, dunque, si può unire in padella la pasta al sugo. Aggiungere pure i capperi e le olive verdi tagliate, amalgamare e insaporire il tutto con una bella spolverata di origano essiccato. A questo punto saltare in padella la pasta aggiungendo eventualmente un mestolo di acqua di cottura degli spaghetti. Per poi mantecare bene dopo aver aggiunto 100 grammi di parmigiano grattugiato. Ed il pepe nero come tocco finale su ogni piatto di portata.

Ecco perché quella della pasta alla vesuviana è una ricetta con tanti punti di forza

Quella della pasta alla vesuviana, oltre ad essere gustosa, è la ricetta perfetta per portare in tavola un primo piatto che complessivamente si prepara in meno di mezz’ora. E che, cosa che di certo non guasta, è caratterizzato da ingredienti che in genere sono di facile reperibilità in frigo, in cucina e nella dispensa.

Abbiamo visto, dunque, come preparare la ricetta veloce della pasta alla vesuviana per un primo piatto semplice e genuino.