Per la prima colazione con il latte, ma anche per la merenda all’ora del tè, ecco la ricetta veloce dei biscotti al burro fatti in casa morbidi e profumati. In particolare, supponendo di preparare, magari di domenica, i biscotti per tutta la settimana, servono un chilogrammo di farina di tipo 00, 400 grammi di zucchero, 4 uova, 400 grammi di burro. Nonché una bustina di vanillina, un pizzico di lievito, e la scorza grattugiata di un limone biologico.

Passando alla preparazione, per l’impasto si parte, all’interno di una ciotola capiente, con la lavorazione dello zucchero insieme alle uova a temperatura ambiente. Per poi aggiungere, mischiando con un cucchiaio di legno, prima la farina e poi il burro freddo che è stato tagliato a pezzettini. Ed infine il pizzico di lievito, la bustina di vanillina e la scorza grattugiata di un limone biologico.

Dall’impasto si dovrà ottenere un composto compatto da avvolgere in una pellicola trasparente per alimenti, e da far riposare nel frigorifero per almeno un’ora. Dopodiché, su un piano di legno infarinato, prima stendere la pasta fino ad ottenere lo spessore desiderato. E poi dare spazio alla propria creatività per realizzare i biscotti da infornare muniti di stampini e di formine.

Per la decorazione dei biscotti è possibile utilizzare le gocce di cioccolato per poi cuocere nel forno statico preriscaldato a 180 gradi centigradi. Per la cottura, in base allo spessore dei biscotti, basteranno dai 10 ai 15 minuti. Ed in ogni caso la cottura sarà ultimata nel momento in cui biscotti al burro inizieranno a prendere colore in superficie.

Infine, è possibile rendere i biscotti ancora più golosi. In sostituzione delle gocce di cioccolato, dopo che si sono totalmente raffreddati, basterà immergere i biscotti nel cioccolato fondente che, nel frattempo, è stato sciolto a bagnomaria.