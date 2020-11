Realizzare la ricetta tradizionale del Castagnaccio, noto dolce toscano, richiede all’incirca un’ora di tempo. Con le dosi di ingredienti consigliate sarà possibile realizzarne circa otto porzioni. Questo squisito dolce è preparato con farina di castagne, uvetta, pinoli, noci e rosmarino. Molto importante, inoltre, è che tutti quanti gli ingredienti siano freschi e di buona qualità. La ricetta in questione ha origini contadine e la sua prima versione, secondo la tradizione, risale al ‘500. Solo dal 1800 in poi, con la diffusione del dolce nell’intero settentrione italiano, nasce la variante oggi più nota e preparata.

La ricetta tradizionale del Castagnaccio

Ingredienti

250 g di farina di castagne;

20 g di pinoli;

50 g di zucchero di canna;

10 g di noci;

20 g di uvetta;

15 g di olio di oliva;

400 ml di acqua;

q.b. rosmarino

Procedimento

Prendere una padella anti-aderente e farvi tostare i pinoli. Allo stesso tempo, far rinvenire l’uvetta in una ciotola di acqua tiepida. In seguito, setacciare la farina di castagne accuratamente. Aggiungere, quindi, l’acqua al suo interno. Bisogna farlo gradualmente e mescolare in maniera tale da scongiurare la formazione di grumi. Versare al suo interno sale, olio, zucchero e altra acqua, qualora fosse necessario. In quest’ultimo caso, versarla sempre a filo e prestare attenzione ai grumi. L’impasto, infatti, non dovrà essere troppo denso o liquido. A questo punto, non resta che unirvi l’uvetta e i pinoli prima tostati in padella. Successivamente, versare un filo di olio su una teglia, per poi versare l’impasto al suo interno. Decorare la superfici con noci, pinoli, rosmarini e, volendo, uvetta. Terminare versando un goccio di olio e, in seguito, infornare a 180° dopo avere fatto adeguatamente riscaldare il forno, che deve essere ventilato. Lasciare l’impasto in forno per un lasso di tempo di circa 40 minuti. In seguito, sfornare il dolce e servirlo una volta raffreddato.

Per approfondire

Come preparare e conservare le castagne