Il seitan è ormai entrato a far parte della dieta di moltissimi italiani. Oggi moltissimi lo usano come sostituto della carne, specialmente chi segue una dieta vegetariana e vegana. Si tratta di un alimento estremamente versatile in cucina.

Il seitan si presta, infatti, a una moltitudine di piatti, da quelli più elaborati a quelli più semplici. Oggi vogliamo proporre una ricetta estremamente semplice ma buonissima. Vediamo come preparare del seitan al vino delizioso e tenerissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

a) seitan confezionato o prodotto in casa, circa 200 gr per due persone;

b) una cipolla piccola;

c) due foglie di alloro;

d) un rametto di timo;

e) un bicchiere di vino, bianco o rosso;

f) sale q.b.;

g) una punta di cucchiaino di amido di mais (facoltativo).

La ricetta super veloce per preparare del seitan al vino delizioso e tenerissimo

Il procedimento è semplicissimo. Per prima cosa mettiamo il seitan nel vino per un paio d’ore per renderlo più morbido e succoso. Apriamo la confezione e facciamo tanti buchi sulla superficie del seitan con una forchetta. Poi mettiamo le fette in un piatto fondo con un bicchiere di vino, due foglie di alloro e di timo. Lasciamolo marinare per un paio d’ore.

Trascorso questo tempo siamo pronti a cucinarlo. Ecco come.

Affettiamo finemente la cipolla. In una padella antiaderente, mettiamo un filo d’olio di oliva e la cipolla affettata. Quando comincia ad appassire, estraiamo il nostro seitan dalla marinatura, e mettiamolo in padella. Copriamo e facciamo rosolare per qualche minuto il seitan da entrambi i lati.

Ora versiamo con attenzione la marinatura all’interno della padella, saliamo, mettiamo il coperchio ed abbassiamo la fiamma al minimo. Il seitan cuocerà lentamente nel vino conservando una consistenza morbida e succosa.

Verso fine cottura, quando il seitan è ancora umido, aggiungiamo se vogliamo una punta di amido di mais. L’amido di mais farà addensare la marinatura rimasta per creare una salsa al vino. Non esageriamo con le dosi di amido, ne basta pochissimo, altrimenti rischiamo che la marinatura si trasformi in una gelatina. Serviamo il nostro seitan ben caldo e succoso, magari con un contorno di patate al forno, o di piselli e carote.

Variazione

Questa ricetta super veloce per preparare del seitan al vino delizioso e tenerissimo può essere adattata in molti modi. Possiamo seguire lo stesso procedimento per preparare dell’ottimo seitan alla birra, ma anche al limone o all’arancia. Basta sostituire il vino con il nostro ingrediente preferito.

Ecco anche un’altra ricetta con il seitan: un arrosto semplicissimo e delizioso.