Gli estimatori del cioccolato puro, fondente, apprezzano particolarmente i dessert golosi ma soprattutto i cioccolatini freschi, senza alcun tipo di conservante. Dunque, è senz’altro il momento di sperimentare la preparazione dei cioccolatini al rum o al pistacchio. Dagli esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa, una ricetta facile e veloce che appassiona tutta la famiglia.

Gli ingredienti super golosi

a) cioccolato fondente, 300 gr;

b) cioccolato al latte, 300 gr;

c) panna fresca liquida, 130 ml;

d) rum, mezzo bicchierino oppure pistacchi biologici;

e) burro, 30 gr;

f) stampi di silicone per cioccolatini.

La ricetta squisita per fare da soli i cioccolatini ripieni in 20 minuti

Far fondere 200 grammi di cioccolato fondente a bagnomaria o al microonde. Il cioccolato si scioglie lentamente grazie al calore sviluppato dal vapore acqueo.

Riempire gli stampi includendo i lati e mettere in frigo per far indurire il cioccolato. Intanto far scaldare la panna, spegnere prima che arrivi a bollore, aggiungere il cioccolato al latte, mescolare bene finché non viene completamente sciolto.

Lasciar intiepidire, in un piatto freddo per venti minuti, se non si possiede un termometro per pasticceria.

Preparare la ganache al rum

Nel frattempo, bisogna lavorare il burro tirato fuori dal frigo in precedenza, con una spatola, finché non assume la consistenza di una pomata. Aggiungerlo all’impasto di cioccolato e panna mescolando bene. Versare il rum oppure i pistacchi interi o tritati e continuare a mescolare finché gli ingredienti non si sono completamente amalgamati.

Tirare fuori dal frigo gli stampini, riempire con la crema ganache lasciando un millimetro di spazio da bordo.

Il segreto per evitare bolle d’aria

La ricetta squisita per fare da soli i cioccolatini ripieni in 20 minuti prevede anche qualche piccolo segreto. Battere leggermente gli stampi sul piano di lavoro per evitare la formazione di eventuali bolle d’aria.

Poi riporre in frigo a riposare, la crema ganache deve rapprendersi completamente. Intanto, far fondere a bagnomaria 100 grammi di cioccolato fondente e aggiungere il cioccolato avanzato.

Con questo cioccolato fuso creare uno strato per chiudere bene gli stampi. Mettere in frigorifero per più di un’ora prima di estrarre dallo stampo e rifinire delicatamente prima di servirli.