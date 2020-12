Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La cucina indiana non stanca proprio mai; perché include delle piacevoli alternative per celiaci, vegetariani e vegani.

Un ottimo esempio è la ricetta sfiziosa del Dum Aloo, morbido e profumato piatto indiano.

A prova di palato esigente, se suona vagamente familiare, è perché in precedenza abbiamo parlato di Aloo Gobi, un’altra pietanza a base di patate.

Prima di cominciare a preparare la ricetta, è bene segnarsi l’occorrente: spesso questi ingredienti non sono presenti abitualmente in dispensa.

La prima sfida: trovare le spezie

Ingredienti di base:

750g di patate novelle, bucherellate dappertutto con una forchetta;

180g di yogurt greco;

6 cucchiai d’olio;

4 spicchi d’aglio tritati;

due peperoncini verdi, privati dei semi e tritati;

una cipolla piccola, tritata finemente.

un cucchiaio di mandorle tritate;

un cucchiaio di semi di sesamo;

½ cucchiaio di cocco essiccato;

Erbe e spezie necessarie per autenticare la ricetta sfiziosa del Dum Aloo, morbido e profumato piatto indiano:

un cucchiaino di semi di cumino;

due chiodi di garofano;

due baccelli di cardamomo;

½ pezzo di zenzero delle dimensioni di un pollice, tritato;

½ cucchiaino di curcuma macinata;

una manciata di foglie di coriandolo tritate.

Come realizzare la ricetta

Una volta reperiti gli ingredienti, non è difficile preparare il gustoso Dum Aloo.

Tostare leggermente il cumino, i chiodi di garofano, il cardamomo, le mandorle, il cocco e i semi di sesamo in un padellino per 2-3 minuti. Lasciare raffreddare, poi macinare il composto in polvere.

Mettere lo zenzero, l’aglio, i peperoncini verdi e quattro cucchiai di acqua in un robot da cucina e frullare fino a ottenere una purea. Incorporare la polvere delle spezie ottenuta prima.

Riscaldare l’olio in un wok con coperchio e friggere le patate per 10 minuti, fino a quando non saranno completamente dorate. Aggiungere le cipolle e soffriggere per 5 minuti, fino a quando non saranno morbide e dorate.

Includere nel composto la purea di zenzero, aglio e spezie con la curcuma macinata, lo yogurt e 300 ml di acqua. Rimestare bene, mettere il coperchio e stufare a fiamma bassa per 20 minuti, o finché le patate non saranno appena tenere. Rimuovere il coperchio e cuocere a fuoco lento per altri 10-15 minuti o fino a quando la salsa non si sarà addensata. Condire e cospargere di coriandolo per servire.

Ed ecco conclusa la ricetta sfiziosa del Dum Aloo, morbido e profumato piatto indiano. Il suo aroma speziato e la sua cremosità avvolgente conquisteranno tutti!