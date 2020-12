La ricetta senza glutine che viene dal Brasile

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quest’oggi parleremo di una semplicissima ricetta senza glutine che viene dal Brasile. I pao de queijo, letteralmente “pan di formaggio” sono un piatto tipico del paese tropicale che non manca mai sulle tavole brasiliane.

Dal sapore squisito possono arricchire qualunque festa con il loro sapore insolito e la loro morbidezza. Possiamo gustarli da soli o abbinati ad altre pietanze.

La farina di tapioca

L’ingrediente necessario per realizzare i pao de queijo è la farina di tapioca. La farina di tapioca si produce a partire dalla manioca, un tubero che cresce nelle aree tropicali.

La tapioca è una farina naturalmente priva di glutine ed è pertanto adatta alle diete senza glutine e alle persone celiache.

Possiamo trovare la farina di tapioca in vendita in molti supermercati e nei negozi etnici.

Ora sveleremo come realizzare questa gustosa ricetta.

Ingredienti per 20 panini

a) farina di tapioca: 600 g;

b) parmigiano reggiano: 200 g;

c) uova: 2;

d) acqua: 100 ml;

e) latte: 100 ml;

f) olio di semi di mais: 150 ml.

Preparazione

Seguendo pochi e semplici passaggi si possono realizzare questi sofficissimi panini senza glutine che arricchiranno gli aperitivi e le feste.

In una pentola fare bollire l’olio di mais, il latte e l’acqua. Una volta tolta la pentola dal fuoco, aggiungere la farina di tapioca e mescolare bene. Dopo aver unito gli ingredienti aspettare che il composto si raffreddi.

Unire il parmigiano grattugiato e mescolare bene, aggiungere dunque le uova al composto.

Con questo impasto formare delle piccole palline uniformi. Infine cuocere questi panini nel forno preriscaldato a 180° C, in modalità ventilata, per 25 minuti.

Ora questa ricetta senza glutine che viene dal Brasile è pronta e i pao de queijo si possono gustare caldi o dopo averli fatti raffreddare.

Anche se alcune fonti ci dicono che è possibile sostituire la farina di tapioca con altre farine, come la fecola di patate o la maizena, noi lo sconsigliamo. Infatti la morbidezza e il sapore della farina di tapioca andrebbero persi se si utilizzano altri ingredienti.