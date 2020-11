Per chi vuole riciclare le scorzette degli agrumi, ecco la ricetta semplice per fare in casa il liquore con il mandarino, e per gustarlo ad esempio come digestivo.

Gli ingredienti per la realizzazione di questo gustoso liquore, semplice da preparare a casa, sono peraltro facili da reperire nel corrente periodo autunnale. In quanto, partendo dai mandarini freschi, occorrono un chilo di scorzette e un litro di alcool puro a 95 gradi per la preparazione dei liquori. Oltre a 800 grammi di zucchero semolato e un litro d’acqua.

Ecco la ricetta semplice per fare in casa il liquore con il mandarino

Partendo dagli ingredienti sopra indicati, avendoli tutti a portata di mano, la prima cosa da fare è quella di lavare i mandarini. E di ricavare le scorzette utilizzando il pelapatate e prestando particolare attenzione a non staccare la parte bianca dei frutti. Altrimenti, in caso contrario, si otterrebbe un liquore troppo amarognolo.

In un recipiente capiente, e a chiusura ermetica, riporre le scorzette di mandarino e aggiungere l’alcool puro a 95 gradi per la macerazione. Bisognerà attendere due settimane per macerare. Durante le due settimane, almeno una volta al giorno, si dovrà aver cura di agitare il contenitore, sempre chiuso ermeticamente,

Il procedimento

Allo scadere delle due settimane potremo aggiungere gli altri due ingredienti necessari a preparare il liquore al mandarino, ovvero acqua e zucchero. Questi vanno mescolati e portati in ebollizione: è così facendo che si otterrà lo sciroppo. E quest’ultimo, una volta raffreddato, potrà essere aggiunto al contenuto del recipiente contenente l’alcool e le scorzette dei mandarini.

La nuova soluzione, così ottenuta, dovrà riposare per altre due settimane. Dopodiché il liquore sarà pronto per essere filtrato con il colino. Quindi, a questo punto, potrà essere riposto in piccole bottiglie, ovviamente ben pulite e asciutte, a chiusura ermetica.

Bottiglie che comunque potranno essere aperte, e quindi gustate, solo dopo trascorso un ulteriore mese. In questo lasso di tempo le bottiglie dovranno essere tenute lontano ed al riparo, non solo dalla luce del sole, ma pure da qualsiasi altra fonte di calore.