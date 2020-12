Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per chi segue una dieta sana ed equilibrata, ed anche ricca di verdure, ecco la ricetta semplice, gustosa e veloce della lattuga saltata in padella. Perché tra le verdure la lattuga spicca per richiedere solo una cottura rapida al fine di poter servire in tavola un contorno delizioso aggiungendo gli ingredienti giusti.

Nel dettaglio, supponendo di preparare per quattro persone, servono due cespi di lattuga, una dozzina di pomodorini, due cucchiai di olive nere denocciolate. Due cucchiai di capperi, due cipolle, olio extravergine di oliva e sale e pepe quanto basta.

Ecco la ricetta semplice, gustosa e veloce della lattuga saltata in padella

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di lavare bene la lattuga, asciugare e spezzettare la verdura grossolanamente. Lavare e pulire, inoltre, la cipolla ed i pomodorini. Con la cipolla da tagliare a fettine sottili, ed i pomodorini a metà.

In una padella capiente è ora arrivato il momento di far rosolare la cipolla in olio extravergine di oliva, per poi aggiungere le olive e i capperi. Girare per amalgamare e per insaporire. Dopodiché aggiungere la lattuga facendo cuocere a fiamma alta per due minuti.

In ultimo si possono, ora, aggiungere i pomodorini continuando a girare e amalgamare e facendo cuocere per altri due minuti. Spegnere la fiamma quando assaggiando la lattuga si sarà totalmente ammorbidita. Ed aggiustare il piatto con il sale ed il pepe. Per l’ultimo tocco, su ogni piatto di portata, si può andare a versare un filo di olio extravergine di oliva a crudo.

Se non ci sono a disposizione i capperi, le olive ed anche i pomodorini, una variante ancora più semplice prevede semplicemente di far saltare la lattuga in padella con olio extravergine di oliva. Per poi sfumare due minuti prima della fine della cottura con un bicchiere di vino rosso. E poi insaporire con peperoncino rosso in polvere.