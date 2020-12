Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per i pranzi e anche per le cene durante la stagione fredda, ecco la ricetta semplice e veloce della minestra con verza, porri e carote. In quanto si tratta di un piatto che è facile da preparare e che, nello stesso tempo, è molto gustoso. E questo scegliendo e combinando gli ingredienti nelle giuste dosi.

Supponendo di servire per quattro persone, occorrono quattro carote, un porro, due patate e un cavolo verza. Nonché l’olio extra vergine di oliva e il sale, giusto quanto basta.

Con tutti gli ingredienti che sono a portata di mano, tutte le verdure, pulite e tagliate, si possono mettere in una casseruola capiente con almeno un litro d’acqua. Per poi cuocere per almeno quaranta minuti dopo che l’acqua sarà andata in ebollizione. Alla fine della cottura, la minestra, aggiustata con il sale, si può servire a tavola versando su ogni piatto di portata un filo di olio extravergine di oliva a crudo.

In base ai gusti, inoltre, la minestra con la verza, con i porri e con le carote si può ulteriormente condire. Facendolo, per esempio, con una bella spolverata di formaggio parmigiano grattugiato. Ed eventualmente anche con il pepe nero oppure con il peperoncino rosso in polvere.

Come riciclare il brodo in eccesso

Servita la minestra con la verza, con i porri e con le carote, si raccomanda di non buttare mai il brodo di verdure in eccesso, in quanto è ricco di vitamine oltre che di sali minerali. In tal caso, infatti, la soluzione migliore anti-spreco è quella di riciclare il brodo rimasto della minestra verza, porri e carote per altre ricette anche con creatività.

Per esempio, si possono portare in tavola le polpette di carne in brodo vegetale, oppure un bel risotto. Oppure, ancora, preparare durante la stagione fredda i passatelli in brodo.