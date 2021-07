D’estate uno degli alimenti più amati e apprezzati in assoluto è senza dubbio il gelato. Dai mille gusti è perfetto per chiunque e si adatta ad ogni gusto. Inoltre, esiste anche in versione senza glutine, per cui è proprio l’ideale per ogni persona.

Eppure, i gelati senza glutine non si trovano in tutte le gelaterie, e quando si trovano la scelta dei gusti non è molto ampia. Per cui, perché non prepararlo in casa? Continuando a leggere vedremo come fare.

La ricetta semplice e deliziosa per preparare a casa il gelato senza glutine

Preparare il gelato in casa è semplice, persino quando non si ha la gelatiera. Per cui, se si è celiaci e si preferisce non correre il rischio di eventuali contaminazioni comprando il gelato in gelateria, si può preparare a casa senza problemi.

Ingredienti gelato al fior di latte senza glutine (1 vaschetta)

a) 1 lattina di latte condensato;

b) 500 ml di panna fresca da montare non zuccherata;

c) una bacca di vaniglia

d) cucchiai di bourbon o liquore a piacere.

Procedimento

Iniziamo montando la panna con cura, fino ad ottenere una consistenza molto ferma.

Poi, a parte, mescoliamo il latte con i semi della bacca di vaniglia e con il liquore. L’aggiunta del liquore è importantissima, per evitare che il gelato ghiacci.

Aggiungere poi questa miscela alla panna, con movimenti delicati diretti dal basso verso l’alto. Poi, versare il tutto in uno stampo rigido e riporre nel congelatore.

Ora, il gelato al fior di latte è pronto, ma volendo si potrà personalizzare con vari gusti come vedremo fra poco.

Gelato ai frutti di bosco, alla stracciatella o alla nocciola

Come abbiamo visto, la ricetta semplice e deliziosa per preparare a casa il gelato senza glutine è davvero immediata. Per un tocco in più al gusto fior di latte potremmo aggiungere:

a) 100 gr di marmellata ai frutti di bosco per il gelato variegato ai frutti di bosco;

b) gocce di cioccolato a piacere per il gusto stracciatella;

c) crema alla nocciola senza glutine (circa 5 cucchiai) e delle nocciole per il gelato alla nocciola.

In ogni caso, il gelato deve riposare per almeno 12 ore nel congelatore prima di poter essere servito.

In conclusione, con questa ricetta si ottengono 4 alternative deliziose, leggere e freschissime per un buonissimo gelato fatto in casa senza glutine.