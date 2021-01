Oggi proponiamo una ricetta esclusiva collegata alla vita di Padre Pio. Secondo alcuni testimoni della vita del Santo era il dolce che più amava.

Secondo molti devoti il consumo di questo dolce porterebbe fortuna. Siamo liberi di credere o meno a questi detti, ma senza dubbio la torta che proponiamo ha un gusto delizioso a cui è difficile resistere.

Ingredienti della torta di Padre Pio

1 bicchiere di zucchero;

2 bicchieri di farina;

un bicchiere di latte;

mezzo bicchiere di olio di oliva;

mezzo bicchiere di noci sgusciate e spezzettate;

150 gr di uvetta;

1 mela tagliata in piccoli pezzi;

2 uova intere;

un pizzico di cannella;

una bustina di lievito per dolci.

Preparazione

Oggi riveleremo la ricetta di questo dolce delizioso nella sua variante più semplice.

In un recipiente uniamo la farina e lo zucchero senza mescolare. Lasciamo riposare. Mescoliamo il composto e aggiungiamo la farina. Aggiungiamo l’olio, le noci, il latte, lievito, la mela a pezzetti, l’uvetta, le uova e la cannella. Ora mescoliamo tutto e inforniamo a 180° in forno statico per circa 40 minuti. Ora il nostro dolce è pronto per essere servito, magari accompagnato da del delizioso zabaione.

La ricetta segreta della torta preferita da Padre Pio

Secondo alcuni questo dolce si deve preparare seguendo alcune regole precise. Non si può utilizzare il frullatore o l’impastatrice, né il frigo. Inoltre, non si potrebbero utilizzare contenitori o posate di plastica. Si dice che la preparazione del dolce debba durare dieci giorni. Dopo ogni passaggio di dovrebbe aspettare un giorno per completare quello successivo.

Molti propongono la preparazione di questa torta come un atto di fede e di devozione. Questo dolce, oltre ad essere la torta preferita di Padre Pio, avrebbe dei poteri speciali. Si dice che dopo la preparazione della ricetta si possano chiedere tre grazie al Santo. Ecco spiegata la ricetta segreta della torta preferita da Padre Pio.