Per molti l’idea di uno snack dolce o di una merenda è rappresentata da una bella fetta di pane e crema al cacao. Ormai in commercio esistono tantissime varianti. Alcune contengono la nocciola, altre la granella, alcune hanno il cioccolato bianco.

Tutte hanno però in comune una cosa: sono spesso poco adatte a chi è a dieta. Anche chi cerca di dimagrire può però continuare a perdere peso senza rinunciare al gusto. Ecco la ricetta sana e geniale che pochi conoscono per continuare a mangiare la crema al cacao anche a dieta.

Non sempre salutari

Chi non ha problemi di salute o non sta cercando di dimagrire può continuare a mangiare tranquillamente la normale crema al cacao. Questi prodotti hanno però spesso ingredienti che alcuni di noi vorrebbero evitare. Sono infatti spesso ricchi di oli, tra cui l’olio di palma. Ma non solo, hanno spesso anche un considerevole apporto di zucchero.

Ciò rende queste creme poco adatte a chi ha problemi di insulina, diabete o vuole perdere peso. Rinunciare alla dolcezza è però difficile! Ecco come preparare un’alternativa senza zucchero ma gustosissima con solo due ingredienti.

Solo due ingredienti

Per ottenere questa crema dovremo affidarci a un prodotto ancora poco consumato in Italia. ProiezionidiBorsa ne ha però già parlato in un precedente articolo, in cui ne sono spiegati i benefici. Parliamo infatti delle creme ottenute dalla frutta secca, in particolare quelle di mandorle o arachidi. In commercio è possibile trovare creme che contengono al 100% mandorle o arachidi, senza quindi zuccheri o altri ingredienti aggiunti. Queste creme sono quindi un pieno di energia senza però brutte sorprese.

La ricetta sana e geniale che pochi conoscono per continuare a mangiare la crema al cacao anche a dieta richiede solo una di queste creme e del cacao amaro in polvere. Il procedimento è semplicissimo. Non bisogna far altro che mescolare in una ciotola un cucchiaio di crema con un poco di cacao. E voilà, la crema sarà pronta. Bisogna però fare attenzione a una cosa: le creme di frutta secca sono molto caloriche. Sono sì senza zuccheri, ma non dobbiamo quindi abusarne.