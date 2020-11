Spesso in cucina ci si trova a usare solo i tuorli delle uova. Ma che fare con gli albumi avanzati? Buttarli via sarebbe un peccato! Un’idea è riciclarli per la colazione della domenica. Ecco la ricetta salva-albumi dei pancake gustosi, leggeri e senza glutine. Sono velocissimi da preparare e faranno felici grandi e piccini. Si tratta inoltre di una colazione proteica: perfetta per gli sportivi che vogliono affrontare la giornata con la giusta carica.

Ingredienti

Ecco gli ingredienti per una famiglia di quattro persone. Con queste dosi, ognuno potrà gustare due pancake:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

150 grammi di albumi (ovvero circa 4-5 albumi);

70 grammi di farina di riso;

1 cucchiaio di olio di riso;

2 cucchiai di sciroppo d’agave, sciroppo d’acero o miele;

100 grammi di ricotta;

una punta di cucchiaio di bicarbonato;

qualche goccia di succo di limone.

Una gustosa alternativa prevede, invece, di aggiungere 20 grammi di cacao. So otterranno così dei pancake al cioccolato irresistibili. In questo caso, però, non bisogna aggiungere il succo di limone.

Procedimento

Ecco la ricetta salva-albumi dei pancake gustosi, leggeri e senza glutine:

a) Frustare gli albumi in una ciotola (a mano, con una frusta elettrica o con un mixer a immersione);

b) incorporare man mano la ricotta e la farina di riso;

c) versare nel composto l’olio e lo sciroppo (o miele);

d) infine, aggiungere bicarbonato e limone e far amalgamare bene il tutto;

e) far riscaldare una padella antiaderenti leggermente oliata;

f) versarvi il composto per i pancake, con l’aiuto di un mestolo;

g) cuocere i pancake per circa un minuto;

h) girarli e cuocerli per un altro minuto.

Una volta pronti, i pancake devono essere guarniti prima di servirli. L’abbinamento più classico è quello con lo sciroppo d’acero. I più piccoli apprezzeranno sicuramente i pancake con del cioccolato fuso. Per chi vuole una proposta light, invece, non c’è miglior abbinamento che la frutta fresca.

Approfondimento

Perché non si dovrebbe mai saltare la colazione