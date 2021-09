In questo articolo, parleremo di una ricetta conosciuta da tutti, vale a dire la cheesecake. Come molti sanno, la cheesecake è un dolce che possiamo preparare in due modi diversi, cruda o cotta. Possiamo, inoltre, trovarla farcita con la marmellata, con la nutella o con tantissime altre creme molto sfiziose.

In questo caso, però, vogliamo parlare di una sua versione diversa dal solito, poco conosciuta, ma molto originale. Vediamo, perciò, insieme, la ricetta salata da leccarsi i baffi solitamente conosciuta nella sua versione dolce. Stiamo parlando della cheesecake salata alla mortadella e pistacchio.

Una ricetta fantastica da presentare ai nostri ospiti come antipasto originale e perfetto per stupire tutti i palati.

La cheesecake salata prende spunto da quella dolce originale. Infatti, è una ricetta a base di formaggio sia nella sua versione dolce, sia nella versione salata. Per quanto riguarda la base, invece, mentre nella versione dolce vengono utilizzati i biscotti da unire al burro, nella versione salata utilizzeremo i grissini o i taralli.

Per rimanere in tema, possiamo consultare anche questo articolo “La cheesecake al salmone perfetta per ogni occasione“.

Gli ingredienti

Per la base

80 gr di grissini o di taralli;

50 gr di pistacchi;

50 gr di burro;

20 gr di nocciole;

20 gr di parmigiano grattugiato.

Per la crema

90 gr di mortadella;

250 gr di ricotta;

100 gr di robiola;

granella di pistacchio.

La ricetta salata da leccarsi i baffi solitamente conosciuta nella sua versione dolce

Innanzitutto, andiamo a raccogliere insieme, all’interno di una ciotola, i pistacchi, le nocciole e i grissini o i taralli e tritiamo tutto. Il burro, invece, andrà fatto sciogliere sul fuoco per qualche minuto. Una volta sciolto, uniamolo ai nostri 20 grammi di parmigiano. Compattiamo bene il composto ottenuto e lasciamolo raffreddare in frigo per una o due ore.

Mentre la nostra base rimane in frigo a raffreddare, andiamo a tagliare la mortadella. Facciamo tanti piccoli pezzetti e poi, se possibile, mettiamola nel frullatore. A questo punto, uniamo anche la robiola e la ricotta e frulliamo tutti e 3 gli ingredienti.

Andiamo, ora, a distribuire con attenzione e con precisione il composto ottenuto sulla base, precedentemente fatta raffreddare in frigo.

Una volta composta la nostra cheesecake salata, lasciamola riposare in frigo per altre 2 ore.

Terminato il tempo necessario, decoriamo il tutto con la granella di pistacchio.

La nostra cheesecake salata è ora pronta per essere servita a tavola.