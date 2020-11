Per un primo piatto ideale per fare il pieno di carboidrati e di proteine vegetali, ecco la ricetta rapida del riso con lenticchie e zucca che placa la fame e delizia il palato. Perché in autunno prima, ed in inverno poi, la pasta con i legumi è un piatto unico da portare in tavola bello fumante. Dopo averlo preparato con amore e con ingredienti che si trovano facilmente in dispensa.

Ecco la ricetta rapida del riso con lenticchie e zucca che placa la fame e delizia il palato

Per questa ricetta che è veloce e molto semplice, dunque, basta avere a disposizione il riso, le lenticchie e la zucca, l’olio extravergine d’oliva, l’aglio ed il sale giusto quanto basta.

Supponendo di voler preparare quattro piatti di portata servono 300 grammi di riso, 400 grammi di lenticchie, 300 grammi di zucca, l’olio extravergine di oliva, il sale e due spicchi d’aglio.

La preparazione

Passando alla preparazione, in un tegame capiente, dai bordi alti, occorre far rosolare, in olio extravergine d’oliva, i due spicchi d’aglio per un paio di minuti. E poi aggiungere la zucca dopo che questa è stata lavata, pulita e tagliata a tocchetti.

Dopo un paio di minuti aggiungere acqua calda e cuocere, con il coperchio, per quindici minuti. A questo punto l’aglio si può pure togliere e aggiungere il riso e le lenticchie in scatola. Ma solo dopo averle fatte sgocciolare.

Continuare con la cottura del riso, per il tempo richiesto, aggiungendo altra acqua calda solo se necessario.

Quando pronto procedere all’eventuale aggiustamento della pietanza. Ovvero aggiungendo magari un altro filo di olio extravergine di oliva e pure un altro pizzico di sale, se necessario.

Servire caldo il riso con le lenticchie e con la zucca. Ed eventualmente concludere con un’abbondante spolverata di formaggio. In tal caso è fortemente consigliato il pecorino romano grattugiato.