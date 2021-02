Quella di cui vogliamo parlare oggi è una ricetta tipica, che da sempre fa gola a grandi e piccini. Nasce in Piemonte nella sua versione alle nocciole e cioccolato fondente. Parliamo del tartufino, una vera e propria delizia per il palato. Un dolce dalle umili origini che si è trasformato in una vera chicca della pasticceria piemontese.

Un vero attimo di felicità, proposto qui nella sua versione bilanciata, ma non per questo meno gustosa. Da gustarsi senza riserva alcuna, senza preoccuparsi delle calorie e della temuta bilancia. E allora bando alle ciance, non resta che presentare questa favolosa ricetta.

Perfetta per uno spuntino salutare o per coccolarsi in modo sano, o per placare la voglia di dolce dopo pranzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco la ricetta pronta in cinque minuti, veloce e gustosa, amica della bilancia!

Ingredienti

Ecco le dosi necessarie per 24 tartufini:

220 g di ricotta fresca o di spalmabile vegano;

70 g di cocco macinato rapè;

80 g di miele millefiori;

cacao amaro q.b..

Procedimento

Per la ricotta preferire quella fresca, acquistabile al banco frigo, in quanto quella confezionata genererebbe un impasto troppo cremoso e meno denso. Scolare il siero della ricotta, riporla in una ciotola e aggiungere il cocco e il miele. Amalgamare bene il composto. Creare delle palline grandi quanto delle noci e passarle nel cacao amaro.

Disporre i tartufini in un piatto ampio, rivestito con carta da forno, e lasciare in frigo almeno 3 ore prima di servire.

Un consiglio di presentazione è quello di creare dei cestini monoporzione con 4 tartufini ciascuno.

Una ricetta senza sensi di colpa

Ogni pallina a livello nutritivo è così composta:

30 kcal;

senza glutine;

senza uova;

basso indice glicemico.

E ricordiamo anche che si tratta di un dolce senza cottura.

Un dessert semplice e leggero, perfetto anche per chi segue un regime dietetico, per chi è intollerante al glutine o alle uova.

Se la ricetta pronta in cinque minuti, veloce e gustosa, amica della bilancia è stata di gradimento ai Lettori, ne consigliamo anche un’altra, altrettanto facile, veloce e golosa.