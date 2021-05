Ogni volta che si hanno degli ospiti in casa per cena, sorge il dubbio di cosa preparare. Infatti, è normale voler fare bella figura con dei piatti originali e deliziosi, ma spesso manca il tempo per poter preparare pietanze sofisticate. Oppure ancora si hanno degli ospiti vegetariani, per cui si vuole preparare qualcosa che soddisfi tutti.

Ecco, quindi, che l’idea perfetta è di preparare dei deliziosi flan: ma questa volta, per cambiare, saranno flan di cavolo rosso con fonduta alla curcuma.

La ricetta poco conosciuta e imperdibile con ingredienti particolari con cui stupire amici e parenti per il suo gusto unico e i colori sgargianti

I flan sono degli antipasti caldi molto amati e che si preparano solitamente con gli spinaci o con le zucchine. Tuttavia, si possono fare con moltissime verdure diverse, ottenendo quindi risultati alternativi e molto colorati.

Scegliendo come ingrediente di base il cavolo rosso (che è viola), si otterrà un piccolo tortino viola, bellissimo da servire. Inoltre, aggiungendo la curcuma alla fonduta, il risultato sarà un’irresistibile salsa gialla, buona da mangiare ed incantevole da ammirare sul flan viola.

È quindi questa la ricetta con ingredienti particolari poco conosciuta ed imperdibile per quest’estate con cui stupire amici e parenti per il suo gusto unico ed i colori sgargianti.

Flan di cavolo rosso con fonduta alla curcuma

Per preparare i flan serviranno:

a) 400 g cavolo rosso (viola);

b) 300 g ricotta;

c) 2 uova;

d) 2 cucchiai formaggio grattugiato;

e) noce moscata, sale, pepe q.b.

Procedimento

Per cominciare, lavare il cavolo rosso e tagliarlo a fettine; poi accendere il forno statico a 180 gradi.

In seguito, far soffriggere il cavolo in padella con un filo d’olio ed uno spicchio d’aglio. Cuocere per altri 10 minuti aggiungendo dell’acqua se serve per non farlo bruciacchiare.

A questo punto frullare le verdure ed unire in seguito la ricotta, il formaggio, le uova e le spezie.

Dopo aver mischiato gli ingredienti per bene, prendere degli stampini per flan e, dopo averli imburrati, distribuire il composto all’interno.

I flan sono quindi pronti per la cottura: mettere gli stampi in una teglia dal bordo alto, a cui si aggiungono circa 2-3 dita d’acqua. Infine, cuocere per circa 20-30 minuti.

Nel frattempo, preparare la fonduta normalmente, aggiungendo però mezzo cucchiaino di curcuma per darle un tocco di gusto e di colore.

Il risultato sarà un delizioso antipasto perfetto per tutti, anche per chi è vegetariano o per chi sta attento alla linea. Infatti, servendo il flan senza la salsa, si toglierà la parte più calorica e si otterrà un antipasto delizioso e salutare.

