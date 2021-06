Gli hamburger stanno spopolando in tutto il mondo. Questo semplice piatto della cucina statunitense è diventato ormai un cibo amato e apprezzato in tutti gli stati. Godurioso al massimo e veloce da mangiare è una scelta perfetta sia per un pranzo veloce che per una cena informale accompagnato da una birra. Farli in casa non è molto complicato. Si deve trovare la carne giusta, con la giusta dose di grassi, e l’hamburger è pronto. La cosa più difficile da fare sono probabilmente i panini. In realtà si possono acquistare già pronti al supermercato. Ma per chi vorrebbe provare a farli in casa ecco la ricetta più semplice e veloce per preparare in casa dei panini per hamburger deliziosi.

Ingredienti per 6 persone

300 gr di farina Manitoba;

150 gr di farina 00;

40 gr di zucchero;

180 ml di acqua;

lievito di birra: 7 g se secco, 20 gr se fresco;

1 cucchiaino di sale;

1 uovo;

40 gr di burro morbido;

semi di sesamo.

La ricetta più semplice e veloce per preparare in casa dei panini per hamburger deliziosi

Vediamo ora come procedere alla creazione dei panini.

In una ciotola o in una planetaria mettere la farina, lo zucchero, il burro e l’uovo. In un bicchiere versare i 180 ml di acqua tiepida e far sciogliere dentro il lievito. Una volta sciolto il lievito azionare la planetaria e amalgamare gli ingredienti aggiungendo l’acqua a filo. Come ultima cosa aggiungere il sale.

Se si impasta a mano lavorare l’impasto per almeno 10 minuti fino a che non diventa liscio e omogeneo. Se si impasta con la planetaria saranno sufficienti 7 minuti. A questo punto si forma una palla e si lascia lievitare coperta da un panno umido o pellicola da cucina fino al raddoppio (circa 1/2 ore).

Una volta raddoppiato l’impasto si divide in 6 parti uguali e si formano delle piccole palline omogenee. Anche queste dovranno lievitare fino al raddoppio circa. Una volta lievitate andranno spennellate con del latte e guarnite con i semi di sesamo. Si infornano in forno caldo statico a 200 gradi per circa 15 minuti.

Ed ecco pronti dei morbidissimi e squisiti panini per hamburger da conservare (anche in freezer) e utilizzare in ogni occasione!

