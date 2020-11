La ricetta più semplice e veloce per per cucinare le patate dolci

Tra i cibi etnici più curiosi sbarcati in Italia negli ultimi anni c’è anche la patata dolce. Questo tubero, che in realtà non è strettamente imparentato con le patate normali, proviene originariamente dall’America centrale e tropicale.

La patata dolce è stata un componente fondamentale della dieta dei nativi americani per molti millenni, e ancora oggi è apprezzatissima in tutto il mondo. Anche qui in Italia stiamo cominciando a scoprire i benefici di questo tubero, ma molti non sanno come cucinarlo per far risaltare al meglio il suo sapore così particolare.

Oggi, vi proponiamo una preparazione a prova di principiante: la ricetta più semplice e veloce per cucinare le patate dolci.

Un tubero versatile e ricco di nutrienti

Le patate dolci non sono solo buonissime e versatili, ma sono anche ricche di sostanze nutritive benefiche per il nostro organismo. Contengono infatti micronutrienti, vitamine del gruppo B e carotene, che gli dona anche un bellissimo colore arancione. Sono anche fonti importanti di carboidrati e fibre. Si possono anche preparare deliziose insalate con le foglie tenere e i germogli della patata dolce.

Ma la preparazione più comune è senza dubbio la patata dolce al forno. Vediamo quindi la ricetta più semplice e veloce per cucinare le patate dolci.

Ingredienti

a) tre patate dolci di media dimensione;

b) due spicchi di aglio;

c) un mazzetto di erbe aromatiche (rosmarino, timo, santoreggia e alloro);

d) olio di oliva q.b.;

e) sale q.b.

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo. Laviamo e tagliamo le patate dolci a cubetti. La buccia è commestibile e deliziosa, ma se non ci piace la consistenza possiamo rimuoverla.

Mettiamo le patate tagliate a cubetti in una ciotola, condiamole con abbondante olio di oliva, l’aglio tagliato a fette sottili e le erbe aromatiche. Saliamo e mescoliamo bene tutti gli ingredienti in modo che i cubetti di patata siano completamente ricoperti di olio.

Inforniamo a 180° per circa 20 min. Il tempo esatto di cottura dipenderà dalle dimensioni dei nostri cubetti. Testiamo la cottura con una forchetta fino a quando le nostre patate non saranno cotte. Buon appetito.