Per 125 anni la ricetta più segreta del mondo è rimasta nascosta nel bunker di una banca americana. Pochi anni fa questa ricetta è stata spostata in un vault ad Atlanta, in un museo dedicato. Vuoi sapere anche tu perché la ricetta più segreta del mondo è nascosta in un bunker in America? Continua a leggere e lo scoprirai!

Un segreto mantenuto per generazioni

La Coca Cola è tata creata nel 1886, in Georgia, da J.S. Pemberton, un farmacista della Georgia. Il creatore della famosa bevanda rifiutò sempre di mettere per iscritto la ricetta della sua creazione. La memorizzo e la confidò solamente ad un ristretto numero di collaboratori.

La formula venne posta per iscritto dal dr. Pemberton solamente quando vendette i diritti della bevanda ad Asa Candler, un imprenditore newyorkese. Nel 1919 la ricetta cambiò ancora possessore. Venne, infatti, venduta ad un gruppo di investitori capitanati dall’uomo d’affari Ernest Woodruff.

Fu in questo momento che la ricetta venne usata come assicurazione per un prestito bancario. La ricetta venne posta in un box di metallo e custodita nei vault della banca fino al 1925. Momento in cui il debito venne estinto. Fu allora che la formula venne spostata nei bunker della Trust Company Bank. Luogo in cui è rimasta per i successivi 86 anni.

In tutti questi anni nessuno ha potuto nemmeno sbirciare il foglio di carta su cui la ricetta originale è tutt’ora gelosamente custodita.

La ricetta più segreta del mondo è nascosta in un bunker in America

A tutt’oggi, dunque, la formula della Coca Cola è contenuta in un vault nel museo dedicato alla bevanda ad Atlanta. E nessuno ne conosce la reale composizione.

Ecco perchè la ricetta del drink rimane uno dei più longevi e misteriosi segreti commerciali al mondo. Quel che è certo è che un tale georgiano provò pochi anni fa a vendere una ipotetica ricetta risalente agli anni di Pemberton. Il valore? 15 milioni di dollari. Sicuramente chiunque fosse in grado di riprodurre il vero sapore della bevanda potrebbe guadagnare molto ma molto di più…