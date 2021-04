Da sempre il peperone è un ortaggio molto discusso. Alcuni di noi lo odiano ed altri lo adorano.

C’è chi riesce a mangiarlo anche da crudo e chi a malapena lo sopporta da cotto. Però fa parte di quelle verdure ottimali per la nostra dieta e che si trovano tutto l’anno.

Ma come fare se siamo stufi dei soliti modi di prepararlo? Esiste un’alternativa più fresca e accattivante? Scopriamola insieme.

La ricetta più gustosa e facile che ci sia per assaporare tutto l’anno i peperoni

Andremo a preparare una gelatina di peperoni. Gelatina che andrà consumata a temperatura ambiente. Quindi ideale per accompagnare qualsiasi piatto. Ed in qualsiasi periodo dell’anno.

Ingredienti per quattro persone

a) 5 peperoni rossi (o gialli o verdi);

b) 5 tazze e mezzo di zucchero;

c) 1 tazza di aceto di vino bianco;

d) mezzo cucchiaio (da tè) di sale;

e) 1/3 di tazza di succo di limone;

f) 2 buste di gelificante con pectina 3:1.

Preparazione

Puliamo i peperoni rimuovendo attentamente tutti i semi. Peliamoli poi il più possibile dopo averli scottati nel forno. Successivamente andiamo a frullarli in modo da ottenere due tazze di polpa. A questo punto mescoliamo i peperoni con aceto zucchero e sale.

Portiamo il tutto lentamente a bollore. Una volta raggiunto togliamo il tutto dal fuoco e facciamolo riposare per circa dieci minuti. Rimettiamolo poi sul fuoco e portiamolo nuovamente a bollore.

A questo punto aggiungiamo il succo di limone e le bustine di gelificante con pectina. Ricordiamoci di mescolare il tutto in continuazione. Non dobbiamo assolutamente farlo attaccare alla pentola.

Infine, rimuoviamo dal fuoco ed iniziamo ad invasarlo ancora caldo nei barattoli. Ricordiamoci di chiuderli bene e metterli a testa in giù per favorire la formazione del vuoto. Passati quindici minuti li rimetteremo a testa in su e li lasceremo raffreddare.

Ricordiamoci di controllare la tenuta del vuoto. Questo farà sì che non ci siano problemi con la conservazione. Disponiamo i barattoli in un luogo asciutto. Meglio ancora se lontano da fonti di calore. Un posto ideale potrebbe essere, ad esempio, la nostra dispensa.

Ora conosciamo la ricetta più gustosa e facile che ci sia per assaporare tutto l’anno i peperoni. Serviamo la nostra gelatina con dei crostini. Il successo sarà assicurato!

