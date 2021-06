La ricetta più facile del Mondo per preparare un buonissimo gelato al pistacchio senza gelatiera e con soli 4 ingredienti

C’è chi per il pistacchio farebbe follie. Al naturale o salato, da sgranocchiare da solo o da sbriciolare sopra ad un dolce, il pistacchio è buonissimo in ogni modo.

Ecco perché abbiamo pensato ad una ricetta facile e veloce per preparare insieme un buonissimo gelato al pistacchio. In poche mosse e con soli 4 ingredienti prepareremo un dolce squisito e fatto comodamente a casa. Dimentichiamoci di gelatiere e procedimenti elaborati. Il nostro gelato lascerà tutti a bocca aperta e non sporcheremo mille utensili, promesso! Partiamo subito.

Ingredienti

a) 100 grammi di pistacchi al naturale;

b) 300 ml latte;

c) 150 ml di panna;

d) 350 ml di acqua fredda;

e) 150 grammi di zucchero.

La prima cosa che dovremo fare sarà sciogliere lo zucchero. In un pentolino, versiamo l’acqua e lo zucchero. Iniziamo a mescolare, e accendiamo il fuoco. Ripetiamo il movimento, finché lo zucchero sarà perfettamente sciolto. In pochi minuti otterremo un composto omogeneo. Attenzione, lo zucchero dovrà rimanere bianco. Quindi versiamo lo sciroppo in un barattolo e lasciamolo raffreddare.

Intanto laviamo i pistacchi e asciughiamoli con cura. A questo punto potremo decidere se rimuovere o meno lo strato violaceo che li ricopre.

Versiamo quindi tutti gli ingredienti in un frullatore. Uniamo insieme i pistacchi, la panna, il latte e lo sciroppo di zucchero. Avviamo il frullatore e lasciamolo lavorare per qualche minuto, fino a quando noteremo un composto omogeneo.

Ora versiamo la crema in un più contenitori ermetici, in modo che lo strato che andremo a creare non sia troppo spesso. Richiudiamo con i coperchi e mettiamo i contenitori nel congelatore per circa 6 ore.

Terminato questo tempo, estraiamo dal freezer. La nostra crema ora sarà solida.

Tagliamo la crema a cubetti, facendo attenzione a non graffiare il contenitore. A questo punto, metteremo i cubetti nel frullatore. Per facilitare il processo, potremo aggiungere 2-3 cucchiai di latte. Attenzione, non esageriamo con il latte, altrimenti il nostro gelato risulterà troppo liquido.

Quando il composto diventerà denso e cremoso, avremo terminato.

Consigli

Il nostro gelato cremoso al pistacchio è finalmente pronto. Per consumarlo al meglio, tiriamolo fuori dal freezer 10-15 minuti prima del consumo.

Per aumentare ancora di più il gusto, potremo decorare con pistacchi sbriciolati. Ed ecco terminata la ricetta più facile del Mondo per preparare un buonissimo gelato al pistacchio senza gelatiera e con soli 4 ingredienti.

Potremo conservare questo gelato in freezer anche per 15-20 giorni circa, anche se è così buono che durerà meno, lo assicuriamo.

