La ricetta più economica, veloce e risparmia tempo, ma gustosissima: i passatelli della Romagna

Se non detiene il record di piatto più veloce, economico e semplice, ma straordinariamente saporito, poco ci manca. È comunque sul podio della cucina tricolore per costi esigui, ma risultati degni di lode. La ricetta più economica, veloce e risparmia tempo, ma gustosissima: i passatelli della Romagna, da leccarsi i baffi! Nascono dalla tradizione contadina, in una regione che fa della cucina e dell’ospitalità i suoi cavalli di battaglia. Ma, là dove dominano piadina e pesce, ecco i passatelli, nati in brodo, ora anche asciutti con vari sughi. Nasce addirittura con uno strumento unico, in grado di formarli e dare loro un aspetto particolare, ma si riesce a sostituirlo anche con uno schiacciapatate.

Gli ingredienti, pochi ma consistenti

I passatelli nascono come un piatto che ricicli il pane vecchio, ma sia in grado di fornire energia per la dura giornata nei campi. Per 4 persone consigliamo:

4 uova

120 grammi di pangrattato

100 grammi di Parmigiano o padano

1 lt di brodo di carne, ma la ricetta si presta anche a chi predilige il vegetale, sostituendo semplicemente il brodo

Noce moscata

Sale

Una scorza di limone

Pepe neo

Al via la preparazione, semplice e veloce

La ricetta più economica, veloce e risparmia tempo, ma gustosissima: i passatelli della Romagna si prepara così:

Scaldare il brodo, anche quello acquistato, per risparmiare tempo. Ovviamente quello rustico darà ben altro sapore!

Prendere una terrina di vetro, aprire le uova e aggiungere un po’ di sale, amalgamando per integrare i due elementi

A parte, grattugiare la scorza di limone

In un’altra terrina versare il formaggio e il pangrattato, assieme alla scorza di limone e al pangrattato. Unire quindi le uova e formare un unico impasto

Formare un panetto e avvolgerlo nella pellicola per alimenti, facendolo riposare un paio d’ore

Inserire il panetto nello schiacciapatate e calarlo direttamente nel brodo che stiamo scaldando, usando un coltello per formare la lunghezza del passatello a nostro piacimento

Quando verranno a galla, deporli nei piatti con una spolverata di Parmigiano e un po’ di pepe nero

I vini da abbinare

In questo caso sarà il brodo a fare la differenza: nero se sarà di carne, bianco se vegetariano. Per non uscire dalla tradizione, ecco allora Sangiovese e Trebbiano, perfetti compagni del nostro viaggio culinario!