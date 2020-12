Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Poche cose sono buone, semplici e confortanti come i biscotti fatti in casa.

Specialmente quelli grandi, spessi e pieni di gocce di cioccolato.

I classici chocolate chip cookies sono un perfetto esempio: nascono negli Stati Uniti, ma si fanno amare in tutto il mondo.

La ricetta originale prevede l’uso di latte, burro e uova, ma non è difficile realizzarne una versione vegana.

La ricetta perfetta per fare i biscotti con gocce di cioccolato senza burro né uova non è per nulla difficile, è anzi ancor più semplice. Ma la cosa più importante per i nostri buongustai è che non ha nulla da invidiare nel gusto.

Ingredienti e procedimento per realizzare i cookies vegani

250 grammi di farina di tipo 1 o di tipo 2;

130 grammi di zucchero di canna;

80 grammi di gocce o scaglie di cioccolato fondente;

mezzo cucchiaino di bicarbonato;

un cucchiaino scarso di lievito o di cremor tartaro;

un pizzico di sale fino;

100 grammi di olio di cocco (sciolto) o di olio di semi di girasole;

50 ml di latte di avena;

mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia (opzionale).

Mescolare in una ciotola farina, lievito, bicarbonato e sale. Aggiungere poi le gocce di cioccolato.

In un’altra ciotola mescolare invece lo zucchero, l’olio, il latte vegetale e l’estratto di vaniglia. Mescolare molto bene con l’aiuto di una frusta, per uno o due minuti, fino ad ottenere un fluido omogeneo. A questo punto unire in questa ciotola gli ingredienti secchi precedentemente combinati, e girare per incorporarli. Se mescoliamo quanto basta a rendere il composto liscio, ma senza esagerare, i biscotti saranno più alti e friabili.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

Magia di Stelle Premium: dai un tocco di magia alla tua casa Scopri ora l'offerta

Creare la forma dei biscotti con le mani o con l’aiuto di un cucchiaio porzionatore da gelato. Si modella una pallina e poi la si appiattisce con il palmo, o il dorso del cucchiaio.

Disporli su una o due teglie con carta da forno, lasciando abbastanza spazio tra ciascun biscotto.

Se possibile, porre la teglia in freezer per trenta minuti, prima di infornare. Questo garantirà una forma e una consistenza perfetta. Infornare poi a 180° per circa 15 minuti.

Aspettare che si raffreddino per servirli a temperatura ambiente.

I biscotti vegani con gocce di cioccolato daranno il meglio di sé!

Varianti e suggerimenti

Questa secondo noi è la ricetta perfetta per fare i biscotti con gocce di cioccolato senza burro né uova. Si possono però apportare alcune modifiche, come evitare il raffreddamento, che non è strettamente necessario. Si può sostituire il tipo di farina o di zucchero, e aggiungere più o meno gocce di cioccolato. Inoltre il latte d’avena si può sostituire con un altro tipo di latte vegetale. I cookies saranno ugualmente deliziosi!