Per chi in cucina sa apprezzare sempre il valore del cibo, e non butta mai niente, ecco la ricetta perfetta e salvatempo della frittata di spaghetti avanzati.

Nel dettaglio, partendo da una base di mezzo chilo di spaghetti avanzati, e quindi già lessati, servono sei uova, 100 grammi di pancetta affumicata, 100 ml di latte, 100 grammi di scamorza, 100 grammi di formaggio parmigiano grattugiato. Nonché olio extravergine di oliva, prezzemolo tritato e pepe nero giusto quanto basta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco la ricetta perfetta e salvatempo della frittata di spaghetti avanzati

Passando alla preparazione, che è velocissima, la prima cosa da fare è quella di tritare il prezzemolo e di ridurre a dadini la pancetta e la scamorza. Mettere tutto in una ciotola capiente e aggiungere le uova sbattendole giusto un po’. Ora si può aggiungere, amalgamando, pure il formaggio parmigiano grattugiato, il latte e il pepe.

La presenza della pancetta tra gli ingredienti, per realizzare la frittata di spaghetti, non richiede inoltre l’aggiunta di sale. Si può, quindi, unire la pasta al composto mescolando delicatamente.

Nel frattempo, in una padella capiente, e antiaderente, si scaldano quattro cucchiai di olio extravergine di oliva, per poi versare gli spaghetti con le uova in modo tale che questi coprano uniformemente tutta la padella.

Cuocere a fiamma bassa per dieci minuti per poi girare la frittata aiutandosi con il coperchio. Altri cinque minuti di cottura, a fiamma media, per l’altro lato, anche senza coperchio, e la frittata di spaghetti avanzati sarà pronta non solo da servire subito calda a tavola. Ma pure fredda come piatto unico e gustoso per i pic-nic e per le gite fuori porta.

Tra le possibili varianti della frittata di spaghetti avanzati, oltre alla possibilità di aggiungere altre calorie con le patate, la scamorza può essere sostituita dalla fontina. Così come al posto della pancetta affumicata è ottima pure la scelta di aggiungere il salame.