La ricetta per una colazione sana e veloce con salmone e formaggio  e non solo, che ci fa mantenere l’energia per tutta la mattina e ci aiuta a dimagrire

La colazione è il pasto più importante della giornata. A causa della mancanza di tempo, però, ci troviamo spesso a saltarla oppure a mangiare alimenti molto zuccherati. C’è, però, una soluzione che arriva direttamente dalla cucina americana. Stiamo parlando dell’avocado toast con salmone e formaggio spalmabile.

Questo piatto è infatti un’ottima scelta salutare. Un perfetto mix di proteine e grassi buoni, grazie al salmone e all’avocado. Una colazione completa ci dà anche molta energia che ci aiuta sentirci sazi e lavorare meglio per molte ore.

La ricetta è molto veloce da preparare e poco costosa a livello di ingredienti. In 10 minuti possiamo preparare una colazione per 4 o 5 persone con ingredienti economici.

Ingredienti

10 fette di pane in cassetta;

200 gr di formaggio fresco spalmabile;

1 avocado;

100 gr di salmone affumicato;

noci q.b.;

sale q.b.;

olio di oliva q.b.;

succo di limone q.b..

Come primo passo tagliamo l’avocado a metà, eliminando poi la buccia e il nocciolo. Se si desidera decorare il toast, mettiamo da parte un paio di fette. Mettiamo il resto in un contenitore e aggiungiamo un po’ di succo di limone, per evitare di ossidare l’avocado, l’olio e il sale. Frulliamo il tutto fino a quando non diventa un composto cremoso. Mettiamo la crema in frigo fino al momento di utilizzarla.

Passiamo al pane in cassetta, che può essere di qualsiasi tipo, e facciamolo tostare per qualche minuto. Si può utilizzare sia una padella che un tostapane.

Prendiamo il formaggio fresco e spalmiamolo sulle fette tostate. Poi, sopra il formaggio, aggiungiamo la crema di avocado. Dopo aver tagliato a fette il salmone affumicato, aggiungiamolo ai nostri toast. Infine, decoriamo il tutto con qualche noce e le fette di avocado precedentemente separate.

In pochi minuti la ricetta per una colazione sana e veloce, con ingredienti facilmente reperibili ed economici. Possiamo mangiare questo piatto alla mattina, ma anche utilizzarlo per eventuali antipasti, snack e aperitivi. Inoltre, con l’arrivo del caldo, è un piatto fresco e digeribile che ci dà energia grazie alle numerose proteine e vitamine che contiene. Un perfetto cambiamento per chi vuole rimettersi in forma senza rinunciare al buon gusto.

