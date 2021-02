La colazione è il pasto più importante della giornata. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo consigliare la ricetta per una colazione sana e nutriente che ci aiuta a restare in forma. Essa è ricca di alimenti che fanno bene alla nostra salute: è infatti adatta a chi segue una dieta ipocalorica perché, di base, contiene circa 300 calorie a porzione.

Perché scegliere questa colazione

Gli ingredienti qui scelti sono ricchi di nutrienti amici del nostro organismo. Iniziamo dai semi di lino e dalle mandorle: essi sono ricchi di omega3 ed omega6 che aiutano a combattere colesterolo e trigliceridi, ma non solo. Questi semi sono una grande fonte di proteine, antiossidanti e fibre che mantengono regolare il nostro intestino. Lo yogurt bianco possiede un basso contenuto di colesterolo e fornisce grandi quantità di calcio e vitamine B2 e B12, utili alle ossa e al sistema nervoso. E infine l’ananas: questo frutto è conosciuto per le sue proprietà antinfiammatorie ed è altamente digeribile.

Ingredienti

100 gr. di yogurt bianco;

15 gr. di semi di lino;

30 gr. di mandorle;

12 gr. di avena;

20 gr. di miele;

60 gr. di ananas;

succo di mezzo limone.

Preparazione

Tagliare l’ananas a cubetti e metterlo da parte. In un mixer, tritare grossolanamente i semi di lino, le mandorle e l’avena. In una boule, mettere lo yogurt bianco ed aggiungere il miele e il succo di mezzo limone. Mescolare gli ingredienti ed unire anche il trito di semi, mandorle e avena. Aggiungere i cubetti di ananas, mescolare e gustare.

Consigli

La ricetta per una colazione sana e nutriente che ci aiuta a restare in forma è possibile personalizzarla per renderla più adatta ai nostri gusti. L’ananas, ad esempio, può essere sostituito da un qualsiasi frutto di stagione. Le mandorle possono essere sostituite con altra frutta secca, come le noci o le nocciole e persino lo yogurt bianco può essere rimpiazzato dalla ricotta oppure da yogurt vegetale. Infine, in caso di celiachia, si possono selezionare cereali come il grano saraceno e il miglio.

