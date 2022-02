Quando ci troviamo a tavola, ci piacerebbe mangiare ciò che ci piace senza badare troppo alla linea. Anche se buona parte dei nostri piatti preferiti potrebbero essere alquanto calorici, vi sono pur sempre delle eccezioni. Un esempio è la ricetta per una carne di pollo deliziosa di cui parleremo oggi.

L’intento è quello di dare vita a un secondo piatto saporito che non gravi sulla nostra linea. E così sarà, perché oltre a essere magro, questo piatto ci permetterà di fare incetta di nutrienti fondamentali per la salute dell’organismo. Vediamo come realizzarlo col suo protagonista, che sarà appunto il nostro pollo.

Ingredienti ed esecuzione del piatto

Ecco, dunque, tutto quello che ci servirà per 8 porzioni:

1 pollo intero;

120 ml di aceto balsamico;

qualche rametto di rosmarino;

1 spicchio d’aglio;

un filo di olio di oliva;

1 cucchiaino di zucchero di canna;

pepe nero q.b.

Come prima operazione dovremo riscaldare il forno a 180 gradi. Fatto ciò, ci possiamo occupare della ricetta.

Partiamo tritando in una bacinella aglio e rosmarino. Dopodiché, stacchiamo la pelle al pollo e la massaggiamo con il trito di spezie e un goccio di olio di oliva.

Dopo una spolverata di pepe nero, leghiamo il pollo per tenerlo fermo e lo sistemiamo in una teglia. Cuociamo per circa 1 ora e 20 minuti, finché la carne non sarà più rosa.

Impiattiamo il pollo, poi prepariamo una casseruola in cui scaldiamo aceto balsamico e zucchero di canna. Aspettiamo che quest’ultimo si sciolga ma non facciamo bollire.

Per finire, affettiamo il pollo e leviamo completamente la pelle, quindi, insaporiamo tutto con la soluzione di aceto calda. Se ce ne restano, possiamo decorare il piatto con dei rametti di rosmarino, prima di deliziarci finalmente le papille gustative.

Perché è la ricetta per una carne di pollo deliziosa e tenera da sciogliersi in bocca che rispetta la dieta e non pesa sullo stomaco

Il pollo è un alimento che non presenterebbe particolari controindicazioni e adatto a far parte di molte diete. I benefici di questa carne magra e facile da digerire sarebbero contenuti soprattutto in proteine e sali minerali.

L’aggiunta di aceto balsamico, invece della classica salsa per arrosti, rende il piatto ancora più genuino. Infatti, questo condimento sarebbe povero di calorie e addirittura privo di colesterolo. Se ne sconsiglierebbe il consumo, invece, a chi soffre di diabete o ha problemi di gastrite o reflusso gastro-esofageo.