È in assoluto il frutto estivo più amato dagli italiani. Fresco e zuccherino, sazia e disseta nelle calde giornate estive. Perché limitarsi a servirlo come semplice frutto? Ci sono golose ricette per trasformare l’anguria in uno strepitoso dolce al cucchiaio. Serviremo la mousse insieme a un buonissimo crumble al cacao. Vediamo come preparare la mousse all’anguria.

Ingredienti per il crumble al cacao:

40 gr di zucchero di canna

45 gr di burro;

30 gr di noci;

20 gr di cacao amaro in polvere;

60 gr di farina 00.

Ingredienti per la meringa:

65 gr di albumi;

125 gr di zucchero;

25 ml di acqua.

Ingredienti per la mousse:

80 gr di gelatina in fogli;

300 gr di yogurt greco;

250 gr di anguria;

200 gr di panna fresca liquida.

La ricetta per trasformare l’anguria nel dolce al cucchiaio estivo ideale per aperitivi apericene e dessert di fine pasto

La prima cosa da fare sarà preparare il crumble. Bisogna tritare grossolanamente le noci e mescolarle insieme alla farina, al cacao e allo zucchero di canna. Infine aggiungere il burro tagliato a pezzetti e amalgamare con le dita ma stando attenti a non sciogliere eccessivamente il burro. L’impasto dovrà essere omogeneo ma grossolano. Ora il composto andrà steso su una teglia rivestita con carta forno e cotto a 180° per 25 minuti.

Ora si passa alla preparazione della mousse. L’anguria andrà tagliata a cubetti fino a raggiungere 250 gr di peso. Frullarla con il mixer. Infine unire lo yogurt greco e mescolare. Dopodiché mettere in frigorifero.

Ora sarà il momento della meringa. Sbattere gli albumi in una ciotola o in planetaria. Nel frattempo, in un pentolino fare uno sciroppo con zucchero e acqua. Unirlo a filo agli albumi e finire di montare a neve.

Ammollare la gelatina in acqua fredda per 15 minuti. Mettere 4 o 5 cucchiai di panna liquida in un pentolino e portare quasi a bollore. Spegnere e farvi sciogliere la gelatina. Montare il resto della panna. La panna con gelatina sciolta andrà unito al composto di anguria e yogurt.

Successivamente unire delicatamente la panna e la meringa al tutto fino a ottenere una crema liscia. Far riposare in frigorifero per almeno due ore prima di servire.

Come servirla

Scegliere delle belle coppette o bicchierini e disporre sul fondo il crumble. Aiutandovi con la sac-à-poche, mettere la mousse.

Il consiglio

Guarnire con foglioline di menta o pezzetti di anguria avanzati. Il crumble si può conservare per 6 giorni in luogo fresco e asciutto altrimenti si può congelare prima della cottura. Questa è la ricetta per trasformare l’anguria nel dolce al cucchiaio estivo ideale per aperitivi apericene e dessert di fine pasto insieme agli amici.