La ricetta per preparare una perfetta omelette in pochi minuti è apparentemente semplice da seguire, ma nasconde alcune insidie. Inoltre, è bene prestare attenzione a diversi dettagli che possono compromettere la buona riuscita della portata. Prima di tutto, bisogna assicurarsi di utilizzare delle uova fresche. In seguito, cuocere l’omelette a fiamma bassa e, quindi, lentamente. Solo in questo modo sarà possibile che assuma la giusta morbidezza e fragranza e di ottenere la giusta doratura esterna e un interno cremoso. Quindi, ecco, nel dettaglio, come preparare una squisita omelette.

La ricetta per preparare una perfetta omelette in pochi minuti

Ingredienti

2 uova grandi;

30 g di latte intero;

15 g di olio EVO;

sale fino q.b.

Procedimento

Prendere una ciotola e rompere le uova al suo interno. Aggiungere il latte e un pizzico di sale. In seguito, prendere una frusta a mano o elettrica e usarla per sbattere le uova e, quindi, amalgamarle con il latte. Sollevare la frusta. Se il composto cade a filo, allora è molto probabile che i due ingredienti si siano amalgamati e che, quindi, si debba passare alla fase successiva della preparazione. Intanto, scaldare un tegame sul fuoco dopo avere versato al suo interno un poco di olio di oliva. Lasciarlo riscaldare e, in seguito, versare il composto al suo interno.

Cuocere l’omelette a fiamma bassa, come già anticipato. Far dorare la parte esterna, ma non eccessivamente. Quando questi cominciano a rapprendersi, coprire il tegame con un coperchio. Quindi, di tanto in tanto roteare la padella in maniera tale che l’omelette non resti ferma per troppo tempo. Bisogna farlo delicatamente, evitando di farla rompere. Non appena apparirà bavosa in superficie, cioè morbida, e i bordi saranno adeguatamente dorati, prendere una spatola e girare la frittata fino a ripiegarla a mezzaluna. Lasciarla in padella per una manciata di altri secondi e, infine, impiattare e servire.

