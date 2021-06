In Italia sono tante le persone che soffrono di ipercolesterolemia da LDL, chiamato comunemente “colesterolo cattivo”, soprattutto tra i 35 ed i 74 anni. Si tratta quindi di un disturbo molto comune e purtroppo molto rischioso.

Ecco perché si cerca sempre di tenerlo sotto controllo, soprattutto attraverso un’alimentazione bilanciata e regolare. Si sa, infatti, che ciò che mangiamo può rappresentare il nostro male o la nostra cura, dipende da cosa scegliamo di mettere sul piatto.

Gli alimenti più consigliati in questo caso sono alcuni cereali come orzo e farro, i legumi e soprattutto il pesce ricco di omega 3.

Oggi, noi della Redazione, vogliamo suggerire ai nostri lettori proprio una buona ricetta per le nostre cene estive, ottima per chi soffre di colesterolo alto.

La ricetta per le nostre cene estive che aiuta a combattere il colesterolo cattivo

Inutile specificare che la nostra ricetta vede come protagonista il pesce, precisamente lo sgombro, buono, economico e nutriente. Considerato un alimento povero al pari delle sardine come specificato in questo articolo, questo pesciolino è ricco di grassi buoni che puliscono le arterie.

Il manicaretto è molto facile da realizzare e richiederà veramente pochi minuti. Parliamo dello sgombro gratinato, da mettere in forno e con due soli ingredienti principali: patate e ovviamente lo sgombro.

Per due persone ci serviranno:

2 sgombri da circa 500 grammi l’uno;

2 patate grandi;

sale, olio, limone e prezzemolo q.b.

Sfilettare e non solo

La parte più complessa della nostra preparazione è la pulizia del pesce, ma basta seguire qualche dritta. Se però non abbiamo tempo, chiediamo al pescivendolo di procedere lui stesso a questa delicata operazione. Togliamo le interiora e incidiamo lo sgombro nella sua parte centrale, aprendolo a libro. A questo punto, con l’aiuto di un buon coltello da cucina, procediamo con la prima sfilettatura e così via, sino a sfilettare tutto lo sgombro.

Una volta ottenuti i filetti, mettiamoli a bagnomaria con un po’ d’olio, limone e prezzemolo all’interno di una pirofila. Lasciamo riposare per alcuni minuti e nel frattempo occupiamoci delle patate. Peliamole e tagliamole a fette sottili da tenere ammollo per circa un quarto d’ora.

Procedimento finale

Prendiamo una teglia, copriamola con della carta forno su cui verseremo un filo d’olio e adagiamo i nostri filetti. Ricopriamoli con le patate, versiamo ancora dell’olio, sale, limone e un altro po’ di prezzemolo.

Basteranno 15 minuti in forno preriscaldato a 200 gradi e il gioco è fatto.

La ricetta per le nostre cene estive che aiuta a combattere il colesterolo cattivo è pronta e farà felice il palato e il cuore.