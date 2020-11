A volte la voglia di qualcosa di dolce non si risolve con una gigantesca e cremosa torta al cioccolato. In alcune occasioni si ha bisogno di un dolce equilibrato, che profumi di buono. Se in più ha poco zucchero e meno calorie tanto meglio.

La ricetta di oggi sfrutta un ingrediente di stagione perfetto anche per ricette salate: la zucca. Questa insieme al cioccolato crea la base perfetta per delle piccole tortine. Quindi non si è tentati di mangiare enormi porzioni di dolce, ma si sfruttano dei piccoli stampi (per esempio da muffin). Perfetti per la colazione golosa ed energetica, oppure per una merenda in allegria: la ricetta per delle tortine profumate speciali con zucca e cioccolato con ingrediente segreto.

Zucca, cioccolato e l’ingrediente segreto

L’ingrediente segreto per queste tortine alla zucca e cioccolato fondente è la cannella. Se si usa la cannella in un dolce il risultato sarà quello di sprigionare un profumo dolcissimo e avvolgente.

Ingredienti

350g di zucca;

100 gr di fecola di patate;

2 uova;

300 gr di farina integrale;

80 gr di zucchero bruno;

100 gr di cioccolato fondente

1 bustina di lievito per dolci;

cannella q.b.;

un pizzico di sale;

mezzo bicchiere di olio di semi a piacimento.

La ricetta per delle tortine profumate speciali con zucca e cioccolato con ingrediente segreto

Per cominciare tagliare la zucca a pezzi grossolani lasciando la buccia e cuocere al forno per 20 minuti circa a 180°C. Una volta cotta, levarla dal forno e lasciare raffreddare. Mettere la zucca in una ciotola dai bordi alti e con un frullatore a immersione ridurla in purea. Aggiungere zucchero, uova, cannella abbondante, le due farine e infine l’olio. Dopo aver mescolato bene aggiungere il lievito e infine il sale. Amalgamare tutto aiutandosi con una frusta elettrica o a mano. Tritare il cioccolato e mescolarlo all’impasto. Procedere ungendo gli stampi da muffin o usando dei pirottini appositi. Riscaldare il forno a 180°C e infornare le tortine per circa 25 minuti. Quando le tortine saranno quasi pronte si comincerà a sentire l’intenso profumo della cannella. Il risultato renderà felici palato e olfatto.