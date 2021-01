Oggi mostriamo come preparare un classico della cucina scandinava ormai diffuso in tutto il mondo e molto apprezzato da noi italiani: ecco la ricetta per delle soffici e deliziose girelle danesi alla crema.

Ingredienti

300 gr. di farina 00;

300 gr. di farina manitoba;

15 gr. di lievito fresco;

250 ml. di latte;

60 gr. di olio di semi;

70 gr. di zucchero;

1 uovo medio;

scorza di un limone;

100 gr. di uvetta.

Per la crema

1 uovo;

250 ml. di latte;

40 gr. di zucchero;

20 gr. di amido di mais;

2 pezzetti di scorza di limone.

Preparare le girelle

La ricetta per delle soffici e deliziose girelle danesi alla crema inizia facendo intiepidire il latte e versandolo poi in una ciotola capiente. Sbriciolare al suo interno il lievito fresco e mescolare finché si sarà sciolto tutto. Aggiungere l’olio, lo zucchero, l’uovo, la scorza di un limone e mescolare. A parte, setacciare le farine e quando gli ingredienti liquidi sono ben mischiati tra loro, iniziare ad aggiungere la farina poco alla volta. Mescolare con una frusta finché il composto risulta ancora liquido. Usare le mani per lavorare il composto e versarlo su un piano da lavoro per compattarlo. Quando sarà ben liscio e compatto, formare una palla con il composto e metterla in una ciotola. Coprire con una pellicola o un canovaccio e lasciar riposare per almeno 40 minuti.

Preparare la crema

Nel frattempo, preparare la crema. In un pentolino, far scaldare il latte aggiungendoci i pezzetti di scorza di limone. In una ciotola, invece, rompere l’uovo ed aggiungere lo zucchero. Amalgamare con una frusta ed aggiungere l’amido di mais. Quando il latte sarà tiepido, togliere le scorze e versare poco alla volta al resto del composto. Una volta incorporati gli ingredienti, trasferire su una fiamma bassa il pentolino per far addensare la crema. Mescolare sempre finché sarà cremosa e densa. Nel mentre, mettere a bagno nell’acqua l’uvetta per farla ammorbidire.

Formare e cuocere le girelle

Prendere l’impasto e stenderlo su carta da forno. Cercare, per quanto possibile, di conferire una forma rettangolare. Attenzione allo spessore: non dovrà essere inferiore a un centimetro. A questo punto, la crema si sarà intiepidita e sarà il momento di versarla uniformemente sull’impasto steso. Aiutarsi con un cucchiaio o una spatola. Strizzare per bene l’uvetta e distribuirla sopra la crema. Con l’aiuto della carta forno, arrotolare l’impasto e tagliare fette spesse circa 3 centimetri. Preparare una placca da forno foderata e riporle al di sopra. Far lievitare le girelle ancora un’ora coprendole con della pellicola. Rimuovere la pellicola e infornare a 180 gradi ventilato per circa 15 minuti. A cottura terminata dovranno essere ben dorate.

Approfondimento

