Oggi riveliamo una preparazione perfetta per chi ha rinunciato del tutto alle proteine di derivazione animale. Ecco la ricetta per delle meringhe vegane dolci, semplici da preparare e povere di calorie. Scopriamo insieme come prepararle.

Gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari:

a) 133 grammi di zucchero bianco;

b) 100 millilitri di aquafaba, ovvero l’acqua di cottura dei ceci freschi o di quelli in vetro;

c) dieci gocce di succo di limone.

Il procedimento

L’aquafaba è il liquido di cottura che può essere ricavato dalla cottura dei legumi freschi. O che può essere, invece, estrapolato direttamente dalla lattina di quelli in scatola.

Questo materiale acquoso è un sostituto ideale delle uova e può essere utilizzato, appunto, in sostituzione delle uova in questa proporzione: tre cucchiaini equivalgono ad un uovo intero. Questo ingrediente, quindi, è perfetto nel momento in cui si preparano dolci per chi segue un regime di dieta totalmente vegano.

Ecco, qui, allora, il procedimento per preparare delle sfiziosissime meringhe. Basta prendere il quantitativo indicato di aquafaba, versarlo in una ciotola di vetro e aggiungere dieci gocce di succo di limone.

Poi si deve montare il tutto a neve con una frusta elettrica fino a che non si ottiene una crema bianca e densa. A questo punto, occorre incorporare, man mano, lo zucchero sempre con le fruste azionate. Formare delle meringhe rotonde con l’aiuto di due cucchiai mettendole su una teglia.

Riporre quest’ultima a quaranta gradi nel forno con modalità ventilata, facendo attenzione a lasciare l’anta del forno leggermente aperta. Lasciare nel forno per circa due ore.

Ecco pronto questo meraviglioso dolce.

Oggi abbiamo svelato la ricetta per delle meringhe vegane dolci, semplici da preparare e povere di calorie. Se si desidera scoprire altre curiosità e altre preparazioni a base di proteine vegetali o di verdure, consigliamo di consultare il nostro ricchissimo catalogo presente nella sezione “Cucina”. Ad esempio ecco qui un approfondimento sugli zoodles, i nuovi spaghetti vegetali e poverissimi di calorie, perfetti per un regime di dieta ipocalorico.