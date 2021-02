Voglia di festeggiare Carnevale senza però esagerare con i dolci? Non c’è problema, ecco il modo per divertirsi, però senza strafare. Scopriamo insieme come portare in tavola la ricetta per delle chiacchiere di Carnevale gustosissime, ma con meno calorie.

Bastano, infatti, pochi accorgimenti per mantenere la linea, senza però rinunciare al gusto. Cento grammi di chiacchiere apportano all’incirca 320 calorie contro le quasi cinquecento della versione originale.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) 250 grammi di farina di tipo 00;

b) marsala, quanto basta;

c) scorza di limone, quanto basta;

d) 20 grammi di zucchero bianco;

e) due uova;

f) mezza bustina di lievito;

g) sale, quanto basta;

h) zucchero a velo, quanto basta;

i) 25 grammi di burro.

Come prepararle

Prendere la farina e pesarla fino ad ottenere il peso indicato. Rovesciarla all’interno di una grossa ciotola. Unire lo zucchero. Sgusciarci dentro due uova, sbatterle con una forchetta e inserirle all’interno.

Far squagliare il quantitativo di burro indicato in microonde o in un pentolino a bassa temperatura. Aggiungerlo al composto.

Per completare il tutto e aromatizzare bisogna integrare il composto con un pizzico di sale e la quantità desiderata di buccia di limone grattugiata.

Impastare con le mani per almeno cinque minuti fino ad ottenere una pasta senza grumi e abbastanza elastica. Formare una sfera, ricoprire il composto di pellicola e tenerlo a riposo in frigo per almeno trenta minuti.

Prendere la pasta, suddividerla in vari pezzi e stenderla con l’ausilio di un mattarello. Con una rotella dentata formare delle strisce spesse e verticali.

Al centro creare un buco e poi arrotolarle su sé stesse al centro. Inserirle in forno preriscaldato a 180 gradi per quindici minuti.

Servire calde con una bella spolverata di zucchero a velo.

Oggi abbiamo spiegato come preparare tavola la ricetta per delle chiacchiere di Carnevale gustosissime, ma con meno calorie. Per un altro dessert light si può cliccare su questo link.