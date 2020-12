Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il tiramisù, da sempre, come sappiamo molto bene è una ricetta che nasce dolce. Chi non ha mai assaggiato il classico tiramisù al caffè?

Negli anni, poi, sono state ideate nuove versioni che hanno spopolato. Stiamo parlando della versione con le fragole, ma anche di quella al pistacchio. In realtà diciamocelo, una volta che abbiamo capito quali sono ingredienti che fanno da base, possiamo sbizzarrirci e prepararlo come meglio crediamo.

In questo articolo, però, vogliamo proporre una variante ancora più particolare. La versione salata di questo dolce a cui nessuno aveva mai pensato. La ricetta particolare del tiramisù salato con i gamberi che sta facendo impazzire tutti.

Gli ingredienti

150 grammi di maionese;

50 millilitri di panna;

200 grammi di mascarpone;

una trentina di gamberi;

olio, sale e pepe;

qualche fetta di pane in cassetta;

1 limone;

Erba cipollina.

Il procedimento

È consigliato innanzitutto utilizzare delle coppe da gelato per dare la forma adatta alla nostra ricetta particolare. Il primo passo è tagliare il pane in cassetta nella forma adatta per le coppe. Per ogni coppa saranno necessarie tre fette. Iniziamo inserendo e adattando al fondo della coppa, la prima fetta di pane. Intanto, andiamo a mescolare insieme la maionese e il mascarpone con l’aggiunta di olio, sale e pepe. Spalmiamo ora sulla fetta di pane, un velo della salsa maionese e mascarpone e sopra posizioniamo qualche gambero. Andiamo ora ad adattare un’altra fetta di pane in cassetta per iniziare il secondo strato.

Versiamo nuovamente la salsa maionese e mascarpone e naturalmente anche i gamberi. Terminiamo nello stesso modo anche il terzo strato. All’apice mettiamo una spolverata di erba cipollina per dare il tocco finale. Prima di gustarla e offrirla ai nostri ospiti, lasciamola riposare in frigo per una notte se possibile. Rimarremo piacevolmente stupiti da questo nostro creativo antipasto. Ecco svelata la ricetta particolare del tiramisù salato con i gamberi che sta facendo impazzire tutti.