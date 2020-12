Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tra i primi piatti che si preparano davvero in un lampo, ecco la ricetta originale e veloce della pasta con il pomodoro crudo alla trapanese. In questo modo, grazie ad una ricetta con ingredienti che sono di facile reperibilità, ed a basso costo, sarà possibile di portare in tavola una ventata di gusto.

Supponendo di preparare cinque porzioni di pasta, magari per il pranzo della domenica, servono 500 grammi di spaghetti, 600 grammi di pomodori, due spicchi d’aglio e l’olio extravergine di oliva. Nonché foglie di basilico e sale e pepe, giusto quanto basta. Ed infine, per servire i piatti di portata, il formaggio grattugiato, a scelta tra il parmigiano ed il pecorino, nonché il peperoncino rosso in polvere, in base ai gusti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco la ricetta originale e veloce della pasta con il pomodoro crudo alla trapanese

Passando alla preparazione, il pomodoro per questa ricetta, dopo averlo lavato, e dopo aver tolto i piccioli, non deve essere cotto ma solo sbollentato per due minuti. Per poi immergerlo nell’acqua ghiacciata. E questo al fine di poter, poi, spellare i pomodori con estrema facilità.

Nel frattempo, è stato preparato in una ciotola capiente il condimento al fine di farlo riposare almeno per un quarto d’ora. E precisamente a base di olio extravergine di oliva, di basilico tritato, di aglio schiacciato e di abbondante pepe oltre che un pizzico di sale.

Aggiungere al condimento i pomodori precedentemente spellati e tagliati a cubotti. Amalgamare e far riposare per un’ora mettendo sopra la ciotola uno strato di pellicola trasparente per alimenti.

Mentre il condimento riposa, si possono cuocere gli spaghetti al dente. Unire al condimento e servire a tavola subito. Aggiungendo, in base ai gusti, come sopra indicato, pure una bella spolverata di parmigiano grattugiato o di formaggio pecorino. Ed eventualmente pure il peperoncino rosso in polvere in modo da andare ad aggiungere al piatto una nota piccante.